Staureichstes Wochenende des Jahres? Hier wirds im Norden besonders voll

Hannover. Ganz Deutschland hat ab Freitag, 28. Juli, große Ferien. Als letztes der 16 Bundesländer hat Bayern den letzten Schultag, und ab Sonnabend, 29. Juli, sind dann neun Tage lang alle Schülerinnen und Schüler in den Sommerferien. So schön das für sie ist, heißt das auch: Es wird voll auf den Autobahnen. Der ADAC warnt vor einem der schlimmsten Stauwochenenden des Jahres – nicht zuletzt in Niedersachsen.

Nicht nur, weil die einen (Bayern, Baden-Württemberg) in den Urlaub starten, sondern auch, weil sich viele Reisende aus Nordrhein-Westfalen und Skandinavien schon wieder auf den Heimweg machen. Erste Auswirkungen dürften dem ADAC zufolge bereits am Freitagnachmittag zu spüren sein. Auch am Sonnabendvormittag und Sonntagnachmittag werde es sehr voll.

Niedersachsen: Staus vor allem auf A1 und A7 erwartet

Mit besonders starken Belastungen rechnet der Automobilclub auf den Fernstraßen zur Nord- und Ostsee, hier insbesondere auf der A7. Diese nutzen zahlreiche Urlauber aus dem Süden auf dem Weg zu ihrem Ferienort an der Küste. Mit langen Staus ist vor allem am Walsroder Dreieck sowie zwischen Hannover und Hamburg im Bereich Thieshope zu rechnen. Hier wird eine Baustelle erreicht.

Auch südlich und nördlich des Elbtunnels ist aller Voraussicht nach einiges an Geduld gefragt – wie ganz allgemein im Großraum Hamburg. Eine kurzfristige Autobahnsperre gibt es darüber hinaus auf der A7 Richtung Flensburg zwischen Hamburg-Othmarschen und Hamburg-Volkspark. Diese gilt von Sonnabend um 22 Uhr bis Sonntag um 9 Uhr.

Weitere Engpässe im Norden: Die A1 in Richtung Ostseeküste sowie die Fernstraßen in Richtung Skandinavien. „Der Heimreiseverkehr dürfte inzwischen sogar stärker sein als der Anreiseverkehr“, heißt es in der Stauprognose des ADAC. Auch im Bereich zwischen Bremen und Osnabrück drohen Fahrten im Schritttempo.

Wer flexibel ist, sollte ruhigere Alternativrouten planen oder auf einen anderen Reisetag ausweichen, empfiehlt der ADAC. Geeignete Wochentage seien Dienstag bis Donnerstag. Um gut durch einen Stau zu kommen, empfiehlt der Automobilclub, vor Reisebeginn Reifendruck, Ölstand und die Klimaanlage zu überprüfen. Grundsätzlich wird empfohlen, erst ab einer Staulänge von zehn Kilometern eine Alternativroute zu nutzen.

