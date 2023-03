﻿ADAC-Pannenhelfer sind 2022 in Niedersachsen fast 270.000 Mal ausgerückt

Wetterdienst warnt: Sturmböen am Dienstag über Hannover und Niedersachsen

In der Region Hannover werden am heutigen Dienstag teils kräftige Sturmböen erwartet. Der Deutsche Wetterdienst spricht bis in die Abendstunden von Windgeschwindigkeiten bis zu 85 Stundenkilometer. In der Nacht zu Mittwoch kommt Frost dazu.