﻿Ausbau des Südschnellwegs: So hat sich die Rolle von Minister Lies im Laufe der Jahre verändert

Hannover. Wird er wirklich so breit gebaut wie geplant? Nach monatelanger Diskussion steigt in Berlin das wohl finale Treffen mit dem Bund zum Ausbau des Südschnellwegs in Hannover. Eingeladen zu dem Termin in der niedersächsischen Landesvertretung mit dem Bundesverkehrsministerium in Berlin hat Olaf Lies (SPD).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Niedersachsens Verkehrsminister spielt in diesem Streit eine wichtige Rolle – von Anfang an. So legte die Landesstraßenbaubehörde im September 2017 ein Strategiepapier vor, in dem sie für eine generelle Verbreiterung der Schnellwege in Hannover auf 31 Meter plädierte. Zur Einordnung: Aktuell ist eine Verbreiterung des Südschnellwegs von 14,50 auf 25,60 Meter geplant. Und auch die ist umstritten. Verkehrsminister und damit Dienstherr der Behörde damals (wie heute): Olaf Lies.

Der Ausbau des Südschnellwegs in Hannover und Olaf Lies

Kurz darauf, im Oktober 2017, wurde in Niedersachsen ein neuer Landtag gewählt. Aus der rot-grünen wurde eine große Koalition – und Lies (für eine Wahlperiode) vom Verkehrs- zum Umweltminister, da die CDU das Wirtschaftsressort für ihren unterlegenen Spitzenkandidaten Bernd Althusmann beanspruchte. Die Landesstraßenbaubehörde setzte sich derweil auch gegen den Widerstand der Stadt Hannover für eine Breite von 29,50 Metern ein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als Kompromissbreite standen bald 25,60 Meter zur Debatte. Weil jedoch auch in diesem Fall mehrere Hektar Gehölz und Grünflächen verloren gehen würden, machen seit 2020 Klimaschutz- und Umweltgruppen dagegen mobil. Sie fordern einen Verzicht auf die Standstreifen, um die Breite auf höchstens 21 Meter zu reduzieren, wenn schon keine Sanierung im Bestand möglich ist.

Der Streit um den Südschnellweg im HAZ-Podcast „Klar so weit?“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von GetPodcast, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Im Vorfeld der Landtagswahl 2022 und wohl unter dem Eindruck wachsender Proteste forderte Lies nun ebenfalls eine schmalere Planung für den Südschnellweg. Die ihm einst (und nun wieder) unterstellte Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr sah und sieht hingegen keinen weiteren Spielraum. Die Planungen hatte auch die Region Hannover als Planfeststellungsbehörde genehmigt.

Nach der Wahl im Oktober des vergangenen Jahres kehrte Lies auf seinen alten Posten im Wirtschafts- und Verkehrsministerium zurück. Schnell berief er eine Expertenrunde ein, in der Gegner und Befürworter ihre Argumente für und gegen eine Verbreiterung austauschten. So wollte der alte und neue Verkehrsminister versuchen, den Konflikt zu entschärfen.

Olaf Lies: „Debatte heute sicherlich anders führen“

Die Ergebnisse werden nun beim Runden Tisch in Berlin in einem Abschlussbericht vorgestellt. Beim entscheidenden Punkt, der Verbreiterung, dürfte kein Konsens gefunden werden. „Die Auffassungen sind bei einer Reihe von Punkten unterschiedlich“, räumte Lies unlängst ein. Und die Zeit drängt: Die Brücke über die Hildesheimer Straße darf nur bis Ende 2023 befahren werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zum Konflikt im Allgemeinen, aber auch auf seine wechselhafte Rolle, äußerte sich Lies im Rückblick zurückhaltend: „Eine Debatte um den Eingriff in Natur und Landschaft und vor allem den Aspekt einer Planung mit verstärktem Blick auf die Klimaziele werden wir heute aber sicherlich noch einmal anders führen, als wir das zu Beginn des Verfahrens vor über acht Jahren getan haben“, sagte er. Allerdings würden auch künftig „Verkehrsfluss- und Sicherheit eine wichtige Rolle spielen müssen“.

HAZ