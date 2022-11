Bahnfahrer zeigt bei Ticketkontrolle Waffenattrappe

Fußball-Weltmeisterschaft in Katar

Kostenfrei bis 19:11 Uhr lesen Fußball-Weltmeisterschaft in Katar

Fußballfan Klaus-Dieter Schwiering aus Ihme-Roloven reist in dieser Woche zur Weltmeisterschaft in Katar. Der leidenschaftliche Schlachtenbummler verzichtet trotz der weltweiten Kritik am Gastgeberland auf einen WM-Boykott.