﻿Betrug bei Amazon: Kunde soll zurückschicken, was er gar nicht erhalten hat

Schreck beim Paketauspacken: Küchenmixer drin statt bestelltem Laptop. Also Retoure und der Kaufpreis wird erstattet. Von wegen: So einfach ist das nicht, zeigen aktuelle Fälle mit Amazon-Kunden. Die Verbraucherzentrale in Hannover berichtet von einer steigenden Zahl von Betrugsfällen.

Hannover. Mixer statt Laptop: Ein Amazon-Kunde aus Niedersachsen hat statt des bestellten 2900 Euro teuren mobilen Computers zwei deutlich günstigere Haushaltsgeräte erhalten - einen Handmixer und einen Smoothie-Mixer.

Mit dem Wunsch nach Rückerstattung des Kaufpreises des von dem Internethandelsriesen selbst angebotenen Geräts ist der Kunde aber gescheitert – zumindest bisher. Inzwischen gibt es auch einen Tatverdächtigen.

Expertin: Häufig Transportdienstleister involviert

Der Fall ist laut Verbraucherzentrale Niedersachsen (VZN) nur einer von vielen ähnlicher Art. „Wir erhalten zunehmend Kenntnis von solchen Fällen“, sagt VZN-Rechtsexpertin Kathrin Körber. Bekannt sind Fälle, wo „statt mehrerer USB-Sticks ein Brettspiel“ ankam oder „statt einem iPad von Apple ein Airbrush-Farben-Set“. Das sei meist kein Versehen, sondern dahinter stecke Betrugsabsicht, besonders bei höherpreisiger Technik. Häufig seien Menschen aus dem Kreis der Transportdienstleister involviert, auch von Amazons eigenem Paketdienst.

Zurücksenden, was nicht angekommen ist ...

Als der Amazon-Kunde dem Händler ausführlich schilderte, was Sache war, auch dass er Strafanzeige gestellt hatte, wurde Rückerstattung zugesichert. Doch auf Nachfrage, weil nichts zurückgezahlt wurde, hieß es: erst die bestellte richtige Ware zurückschicken, sonst können wir nicht erstatten. Er sollte also den Laptop zurücksenden, den er nicht erhalten hatte.

Der iPad-Käufer sollte ebenfalls den nicht erhaltenen „richtigen Artikel“ zurückschicken, er sei im abgeschickten Paket drin gewesen, teilt ihm Amazon schriftlich mit. Und warnt dabei: Wer wiederholt gegen die Rückgabebedingungen verstoße, dem könne auch das Einkaufen bei Amazon verwehrt werden.

Gerät taucht woanders auf

Inzwischen hatte der betrogene Laptop-Käufer just dieses abgängige Gerät auf einer anderen Internetplattform als Angebot entdeckt. Ein Hinweis an die Polizei, die ermittelte den Anbieter, machte eine Hausdurchsuchung – und fand Beweise, dass derjenige illegal unterwegs war und Betrug wohl seine Masche. Inzwischen ist die Sache vor Gericht.

Amazon: „Wir bemühen uns“

Selbst jetzt war Amazon als Verkäufer nicht bereit, dem Kunden sein Geld zurückzuerstatten. Dazu von dieser Redaktion befragt, hieß es, man bemühe sich, „Kunden, Verkaufspartner und Amazon vor Betrug und Missbrauch zu schützen“ und etwas schwammig: „Unsere Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen und wir arbeiten intensiv daran, dieses Problem zu beheben.“

Auch wenn die Online-Händler in Fällen wie diesem keine direkte Schuld an dem Problem trifft, sieht die Verbraucherschützerin die Verkäufer in der Pflicht, denn: „Wenn die Verbraucher mit uns reden und sich an die Polizei wenden, dann glauben wir das – und spätestens dann müssten auch Amazon und Co. das glauben.“

Idenditätsklau nimmt zu

Körber sieht auch zunehmend Fälle, wo vom Empfänger nicht bestellte Ware geliefert wurde: „Im Moment erleben wir, dass aufgrund der großen und steigenden Zahl von Online-Geschäften sehr viel Identitätsdiebstahl möglich ist.“

Sprich: es wird mit irgendwie erlangten Daten auf fremde Namen Ware bestellt und versucht, die an eine Adresse zu leiten, wo sie leicht abgreifbar ist. Die Daten stammen meist aus dem Internet, wo die Menschen sehr viel von sich preisgeben oder auch mal von Kriminellen beschaffte Daten veräußert werden.

Auspacken am besten filmen

Es sei sehr aufwändig, sich in solchen Fällen dagegen zu wehren, und nicht jeder habe die Mittel und Nerven dafür, sagt Körber. Die Erfahrung zeige, dass es daher ratsam sei, folgende Tipps zu beherzigen – und ein angekommenes Paket vielleicht nicht sofort zu öffnen, sondern: Am besten in Gegenwart eines Zeugen, dazu mit Fotos – am besten gar per Video dokumentiert. Auch sollte man den Paketschein mit der Gewichtsangabe sichern – das kann helfen, zu belegen, was (nicht) im Paket war.

Rechtsexpertin: Das gilt auch für Amazon!

Für Kathrin Körber von der Verbraucherzentrale ist ganz klar: „Wird nicht geliefert, was bestellt und bezahlt wurde, haben Kundinnen und Kunden ein Recht auf Nachlieferung oder Erstattung des Kaufpreises - das gilt auch für Amazon.“

