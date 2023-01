﻿Muss ein Böllerverbot her? Entsetzen nach Angriffen auf Einsatzkräfte zu Silvester in Hannover

Nach den Angriffen auf Einsatzkräfte in der Silvesternacht ist die Debatte um ein allgemeines Böllerverbot neu entbrannt. Währenddessen sind Erschütterung und Fassungslosigkeit bei den Einsatzkräften nach den Übergriffen in der Region Hannover groß.

Hannover. Nach den Angriffen auf Einsatzkräfte in Hannover und anderen Städten hat Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius Konsequenzen angekündigt. „Die Angriffe auf Einsatzkräfte nehmen schon seit Längerem zu – und zwar über das ganze Jahr, nicht nur an Silvester“, sagt der SPD-Politiker. „Was wir brauchen, ist eine ehrliche gesellschaftliche Debatte über mehr Respekt gegenüber unseren Einsatzkräften“, so Pistorius. „Ich werde mich in Kürze mit den niedersächsischen Gewerkschaften und Vertretern der Einsatz- und Rettungskräfte treffen und mit ihnen gemeinsam konkrete Maßnahmen auf den Weg bringen. Außerdem werde ich das Thema auf der nächsten Innenministerkonferenz in Berlin auf die Tagesordnung setzen.“

Zugleich distanziert sich der Innenminister von den Forderungen nach einem allgemeinen Böllerverbot. Das gehe am eigentlichen Problem vorbei und werde dem Ernst der Lage nicht gerecht, sagt der Innenminister.

Zentrale Feuerwerke statt privater Böllerei?

Derweil ist deutschlandweit und auch in Niedersachsen eine neue Böllerverbots-Debatte entbrannt. „Pyrotechnik gehört in die Hände jener, die sich damit auskennen“, sagt Detlev Schulz-Hendel, Fraktionsvorsitzender der Grünen im niedersächsischen Landtag. Er spricht sich für ein Böllerverbot für Privatleute aus. Feuerwerke könnten stattdessen künftig zentral organisiert werden.

Auf Bundesebene hatte sich zuvor auch die Gewerkschaft der Polizei für ein privates Böllerverbot ausgesprochen. In Niedersachsen reagiert die GDP zurückhaltender. „Natürlich geht es gar nicht, dass Rettungskräfte mit Böllern beschossen werden. Das ist absolut inakzeptabel“, sagt GDP-Geschäftsführerin Jana Herzog. Ob generelle Verbote weiterhelfen, hält sie jedoch für fraglich. Es bestehe die Gefahr, dass dadurch noch mehr Ablehnung gegenüber den Einsatzkräften entstünde. „Niedersachsen ist ein sehr großes Land mit unterschiedlichen Strukturen, da müssen wir differenzieren“, ist Herzog überzeugt. In Innenstädten mit viel Fachwerk sei ein Verbot aber sicher unter Brandschutzgesichtspunkten denkbar.

Erschütterung und Fassungslosigkeit bei den Einsatzkräften

Währenddessen sind Erschütterung und Fassungslosigkeit bei den Einsatzkräften nach den Übergriffen groß. Betroffen zeigt sich auch der Vorsitzende des Feuerwehrverbandes der Region Hannover. „Gewalt gegen Einsatzkräfte ist ein Dauerthema“, sagt Karl-Heinz Mensing. Bislang seien vor allem Rettungsdienste betroffen gewesen. Nun wurden auch ehrenamtliche Feuerwehrleute Ziel von Feuerwerkskörpern und Attacken. „Das ist unfassbar, unbegreiflich und nicht tolerierbar“, so Mensing.

Nach Vorfällen wie in Garbsen, bei denen Jugendliche drei Feuerwehrleute verletzt hatten, müsse geklärt werden, dass die Sicherheit von Feuerwehrleuten gewährleistet wird. Weitere Maßnahmen und Schlüsse sollen jetzt in Absprache mit der Polizei auf den Weg gebracht werden. "Wir müssen wirksame Maßnahmen finden". Nur mit Rechtsmitteln und Strafen sei es nicht getan. Vorkommnisse wie in der vergangenen Silvesternacht habe er in 50 Jahren Feuerwehrarbeit noch nicht erlebt. "Wenn Menschen helfen, dann bewirft man sie nicht mit Böllern und Flaschen."

Erschüttert über die Vorfälle hatte sich bereits an Neujahr ein Sprecher der Polizeidirektion Hannover geäußert. „Das macht betroffen und sprachlos“, sagte Michael Bertram. Dass man Menschen aktiv angeht, bewege auch die Einsatzkräfte bei Polizei und Feuerwehr. Die Feuerwehr kündigte ebenfalls eine Aufarbeitung an.

Von Elisabeth Woldt und Manuel Behrens