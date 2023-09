﻿Das Wetter in Hannover: Mehr Sonne, mehr Regen, weniger Hitze

Hannover. Zu warm, sonniger als gewöhnlich und feuchter als üblich: Das war der Sommer 2023 in der Region Hannover, der aus meteorologischer Sicht jetzt mit dem Ende des letzten der drei Sommermonate zu Ende gegangen ist. Auch wenn viele Menschen das zeitweise nicht so empfunden haben: Die durchschnittliche Temperatur in Hannover (Station Flughafen Hannover-Langenhagen) im Juni, Juli und August lag bei 18,6 Grad, das sind deutliche 2 Grad mehr, als im langjährigen Mittel.

Ähnlich auch bei der Station Barsinghausen-Hohenbostel. Hier haben die Wetterexperten eine Durchschnittstemperatur von 18,8 Grad gemessen, 2,1 Grad höher als das langjährige Mittel. Und seit der ersten Messung in Hannover im Jahr 1856 sind die Sommer in Hannover wärmer geworden.

Juni war der wärmste Monat

Und es gibt noch eine Besonderheit: In diesem Jahr waren nicht der Juli oder der August die wärmsten Monate, sondern außergewöhnlicherweise der Juni. Die Durchschnittstemperatur im ersten Sommermonat liegt bei 19 Grad, für den Juli verzeichnen die Meteorologen 18,7 Grad und für den August 18,3. Das spiegelt sich auch in der Zahl der Sommertage wieder, also Tage mit einer Temperatur von mindestens 25 Grad. Insgesamt gab es bisher 42 Sommertage in Hannover, davon allein 20, also fast die Hälfte, im Juni.

Zu wenig Regen: Die vergangenen Dürresommer lässt die Bäume in Hannover leiden. © Quelle: Irving Villegas

Eine große Hitzewelle blieb der Region Hannover in diesem Sommer glücklicherweise erspart. An der Station auf dem Flughafen haben die Meteorologen lediglich fünf Hitzetage, also Tage von einer Temperatur von 30 Grad oder mehr, gemessen, allein vier davon im Juli. Heißer war es mit acht Hitzetagen am Deister an der Station in Barsinghausen-Hohenbostel. Die Sonne schien in diesem Sommer 652 Stunden, das ist ein bisschen mehr als im langjährigen Mittel.

Es fehlt noch viel Regen

Vielen Menschen dürfte dieser Sommer als ziemlich verregnete Jahreszeit im Gedächtnis geblieben sein. Aber ganz so ist es nicht, wenn man sich die Zahlen anschaut: In Hannover kamen in den drei Monaten insgesamt 220,9 Liter pro Quadratmeter vom Himmel. Das sind 111 Prozent des langjährigen Mittels. Vor allem Ende Juli und phasenweise im August gab es kaum Tage, an denen es nicht mindestens einmal geregnet hat. Trotzdem reicht das noch lange nicht aus, die vergangenen trockenen Sommer auszugleichen. Noch immer herrscht im Norden und Nordosten der Region Hannover extreme Dürre, auch in der Stadt kann man viele Bäume sehen, die unter der anhaltenden Trockenheit erheblich leiden. Um Wasser zu sparen, hatte die Region erstmals ein Bewässerungsverbot erlassen.

Land unter: Heftiger Regen im Juni setzte in Hannover Straßen unter Wasser © Quelle: Julian Stratenschulte, dpa

Nach Starkregenfällen am 22. und 23 Juni hieß es dann auf einigen Straßen in und um Hannover „Land unter“. Der heftige Niederschlag, in Herrenhausen kamen beispielsweise 60 Liter pro Quadratmeter zusammen, führte örtlich zu einer Überlastung der Kanalisation. Einige Straßen, zum Beispiel im Stadtteil Mittelfeld, standen unter Wasser.

Es wird wieder wärmer

Und wie geht es mit dem kalendarischen Sommer weiter, der am 21. September endet? Die Meteorologen erwarten für die kommende Woche erst einmal sonniges Hochdruckwetter und steigende Temperaturen. Es sieht derzeit sogar so aus, dass noch einige Sommertage dazukommen könnten.

Tageshöchsttemperaturen von 25 Grad oder mehr sind bis weit in den Oktober möglich. Sogar 30 Grad oder mehr kann es noch bis Anfang Oktober geben. Meist tritt ab Mitte September der sogenannte Altweibersommer auf. Dann bildet sich über Mitteleuropa eine beständige Hochdruckwetterlage. Außerdem kann es noch einen Goldenen Oktober geben, auch dann sind Tageshöchstwerte von bis zu 25 Grad möglich.

