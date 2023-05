﻿Weil kündigt deutsch-norwegische Energiekonferenz in Hannover an

Hannover. Parallel zur Hannover Messe wird im nächsten Jahr eine deutsch-norwegische Energiekonferenz in Hannover stattfinden. Das kündigte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) nach Gesprächen mit Vertretern der norwegischen Regierung in Oslo gegenüber dieser Zeitung an. Der norwegische Minister für Industrie und Handel, Jan Christian Vestre, sowie Energieminister Terje Aasland (beide Arbeiderpartiet) hätten spontan seine Initiative für eine solche Veranstaltung aufgegriffen. Beide hätten ihr Kommen angekündigt.

Wasserstoff ist ein Schwerpunkt auf der Hannover Messe

„500 Unternehmen waren in diesem Jahr auf der Hannover Messe und haben ihre Lösungen im Bereich Wasserstoff präsentiert“, sagte Niedersachsens Ministerpräsident. Die Messe habe sich damit unverhofft zur größten Wasserstoff-Veranstaltung weltweit entwickelt. Das sei damit der beste Hintergrund, um den Ausbau einer deutsch-norwegischen Wasserstoffwirtschaft auszuleuchten.

Die kommende Hannover Messe für die Zeit vom 22. bis 26. April 2024 geplant.

Kommt die Pipeline zwischen Niedersachsen und Norwegen?

Weil wirbt auf der Reise in Norwegen für eine Wasserstoffpipeline zwischen Norwegen und Niedersachsen. Als möglicher Anlandungspunkt ist Wilhelmshaven im Gespräch. Die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie werden im Sommer erwartet.

