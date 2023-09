﻿Niedersachsen verärgert: Droht dem Deutschland-Ticket bald das Aus?

Hannover. Droht dem beliebten Deutschland-Ticket bald das Aus? Bund und Länder konnten sich bei einem Spitzengespräch nicht über die künftige Finanzierung einigen. Die Länder fassten bei einer Sonderverkehrsministerkonferenz zwar einen einstimmigen Beschluss zu einer Kostenteilung mit dem Bund. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) lehnte neue Gespräche mit den Ländern über zusätzliche Bundesgelder für das 49-Euro-Ticket aber ab.

Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) zeigte sich nach der Ministerrunde verärgert. „Was ich wirklich bedauere ist, dass durch diese elendig lange Diskussion, das Erfolgsprojekt Deutschlandticket droht, Schaden zu nehmen“, sagte Lies dieser Redaktion. „Wir brauchen eine hälftige Kostenteilung bei den etwaigen Mehrkosten für das kommende Jahr.“ Niedersachsens Grünen-Landeschefin Greta Garlichs forderte vom Bund, die Blockade bei der Finanzierung aufzugeben.

Krach kritisiert Bundesregierung

„Die Bundesregierung riskiert ihren größten spürbaren Erfolg“, sagte Hannovers Regionspräsident Steffen Krach (SPD) dieser Redaktion. Das Deutschland-Ticket müsse dauerhaft und mit deutlicher Unterstützung des Bundes finanziert werden. „Denn es geht nicht nur um günstigen ÖPNV, es geht um einen Meilenstein in der Verkehrswende hin zu einer nachhaltigen Mobilität und nicht zuletzt um das Vertrauen in die Bundesregierung.“

Niedersachsen rechnet für 2024 mit Mehrkosten in Höhe von 400 Millionen Euro, die sich Bund und Länder hälftig teilen müssten. Niedersachsen sei in der Lage seinen Teil beizutragen, die prognostizierte Lücke in der Finanzierung zu schließen, sagte Lies. „Wir brauchen auch mit Blick auf die Kunden keine weitere Verunsicherung.“

Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen rechnet mit Mehrkosten für das D-Ticket in Höhe von 1,1 Milliarden Euro im Jahr 2024. Wissing sagte der „Rheinischen Post“, es gebe einen klaren Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz zu den Finanzierungsfragen. „Ich bin deshalb sehr erstaunt darüber, dass behauptet wird, es gebe bis 2025 noch offene Fragen.“

11 Millionen D-Tickets verkauft

Seit dem 1. Mai kann man mit dem D-Ticket in Bussen und Bahnen im bundesweiten Nahverkehr für 49 Euro im Monat fahren. Bund und Länder schießen nach einer grundsätzlichen Verabredung bis 2025 jeweils 1,5 Milliarden Euro pro Jahr zu. Umstritten sind aber die möglichen Mehrkosten des Tickets. Im ersten Jahr sollen die Mehrkosten noch zur Hälfte geteilt werden – diese „Nachschusspflicht“ aber ist ab 2024 offen.

