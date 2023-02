﻿Ein Jahr Krieg: Zahlen zu Ukrainern in Niedersachsen

Vor einem Jahr, am 24. Februar 2022, hat Russland die Ukraine überfallen. Auch für Niedersachsen bedeutete der Konflikt viele neue Herausforderungen. Wir geben einen kleinen Überblick.

Hannover. Der russische Angriff auf die Ukraine jährt sich an diesem Freitag, 24. Februar. Noch immer dauert der Konflikt im Osten Europas an, ein Ende ist nicht in Sicht. Auch für Niedersachsen ergaben sich aus dem Überfall zahlreiche Herausforderungen – etwa die Unterbringung von Geflüchteten oder die Integration in den Arbeitsmarkt und in Schulen. Einige Zahlen im Überblick.