﻿Schockanruf: Ehepaar aus Sarstedt bringt mehr als 10.000 Euro nach Hannover

Am Telefon gaben die Betrüger sich als Polizisten aus: So brachten sie ein Ehepaar aus Sarstedt um einen niedrigen fünfstelligen Betrag.

Hannover/Sarstedt. Betrüger haben am Mittwoch ein Ehepaar aus Sarstedt mit einem sogenannten Schockanruf um mehr als 10.000 Euro gebracht. Dabei gaben die Täter vor, der Sohn der beiden habe einen schweren Unfall gehabt und lockten den Senior so bis nach Hannover, um das Geld zu übergeben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Täter meldeten sich um die Mittagszeit bei dem Ehepaar aus Sarstedt. „Eine männliche Person gab sich gegenüber dem Senior weinend als angeblicher Sohn aus, der einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte“, sagt Jan Paul Makowski von der Polizeiinspektion Hildesheim. Direkt danach übernahm ein anderer Mann das Gespräch, stellte sich als Polizist vor und erklärte, dass eine Frau und ihr Kind bei dem Unfall schwer verletzt wurden. Ein Richter habe nun eine fünfstellige Kaution angeordnet.

Betrüger lotsen Senior nach Hannover

„Die Betrüger agierten offenbar so überzeugend, dass der Geschädigte davon ausging, tatsächlich mit dem Sohn gesprochen zu haben, der Hilfe benötigte“, sagt Polizeisprecher Makowski. Im weitern Verlauf des Gesprächs beorderten die Betrüger den Senior nach Hannover. Das Geld sollte er angeblich zur Zahlstelle der Staatsanwaltschaft bringen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf dem Weg nach Hannover wurde der Senior auf seinem Mobiltelefon angerufen. „Durch dieses Vorgehen stellten die Betrüger sicher, dass das Ehepaar keine weiteren Telefonate führen oder annehmen konnte, bei denen der Betrug womöglich aufgeflogen wäre“, so Makowski. Diese Masche ging offenbar auch auf: Die Ehefrau war bei dem Telefonat zunehmend misstrauischer geworden. „Kurz nachdem der Betrüger aufgelegt hatte, rief sie bei ihrem Sohn an und erfuhr dabei, dass sich dieser zuhause befand.“ Anschließend versuchte sie noch ihren Mann zu erreichen, was ihr aber nicht gelang.

Nicht mehr erreichbar: Die Täter riefen den Senior auf dem Mobiltelefon an, um sicherzustellen, dass der Betrug nicht aufflog. © Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa (Symbolbild)

Angeblicher Bote nimmt Geldbetrag auf Parkplatz entgegen

In Hannover angekommen lotsten die Betrüger den Senior auf einen Parkplatz in der Innenstadt. „Mit der Begründung, dass die Zahlstelle der Staatsanwaltschaft schon geschlossen sei, kündigte der Betrüger einen Boten an“, sagt Makowski. Der kam auch kurz darauf und nahm das Geld in Empfang. Nach Polizeiangaben handelt es sich dabei um eine niedrige fünfstellige Summe.

Immer wieder geben sich Betrüger als Polizisten oder Staatsanwälte aus. Dabei kommt es auch vor, dass sie Staatsanwaltschaften oder vermeintliche Nebenstellen von Amtsgerichten als Ort für Geldübergaben mit ihren Opfern auswählen. So konnten Betrüger Anfang vergangenen Jahres mit dem sogenannten Enkeltrick und Schockanrufen eine 66-Jährige aus Oberricklingen mit dieser Masche um 12.000 Euro bringen. Bei einer weiteren Seniorin jedoch ging der Plan nicht auf: Sie sprach dann doch am Eingang des Amtsgerichts die Wachtmeister an. Den Jusitzangestellten kam die Geschichte merkwürdig vor, sie alarmierten die Polizei. So konnte die 83-Jährige ihre 20.000 Euro behalten.

Polizei warnt vor falschen Anrufern

Erst Anfang Dezember vergangenen Jahres gelang es der Polizei in Hannover, fünf mutmaßliche Trickbetrüger festzunehmen. Auch sie hatten sich als Polizisten ausgegeben. Die Beamtinnen und Beamten warnen immer wieder vor solchen Trickanrufen durch falsche Beamte. Die echte Polizei ruft nie mit der Rufnummer 110 an. Betroffene sollten am Telefon keine Auskunft über ihre finanziellen Verhältnisse geben und Geld oder Wertsachen nicht an Unbekannte übergeben, warnt die Polizeidirektion Hannover. Zudem sollten sie den Anruf bei der Polizei melden.