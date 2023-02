﻿Erdbeben in Türkei und Syrien: Polizei warnt vor falschen Spendensammlern

Das Landeskriminalamt Niedersachsen warnt vor Betrügern, die die Hilfsbereitschaft nach dem schweren Erdbeben in der Türkei und in Syrien ausnutzen. Die Spenden kommen nie im Krisengebiet an.

