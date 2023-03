Die Landtagsfraktion der Niedersachsen-CDU will abgelehnte Asylbewerber besser in den Arbeitsmarkt integrieren. Dafür soll eine zentrale Ausländerbehörde maßgeschneiderte Integrationsangebote machen. Die Stadt Hannover vereinbart bereits Termine mit Betroffenen, um mit ihnen über ein dauerhaftes Bleiberecht zu sprechen.

Hannover. Die CDU im Landtag von Niedersachsen will mit einer sogenannten Qualifizierungsoffensive abgelehnte Asylbewerber besser integrieren, um damit dem Fachkräftemangel etwas entgegenzusetzen. Anlass dafür sind nach Angaben der Union beinahe zwei Millionen unbesetzte Stellen in Industrie, Mittelstand oder etwa in Pflegeberufen in Deutschland. „Wir benötigen in Niedersachsen mehr Arbeits- und Fachkräfte“, sagte CDU-Fraktionschef Sebastian Lechner dieser Redaktion. „Das bedeutet, dass wir das Potenzial von Migrantinnen und Migranten ausschöpfen müssen.“