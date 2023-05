﻿„Niedersachsen bildet Lehrkräfte für die falschen Fächer und Schulen aus“

Hannover. Das Referendariat in der Lehrkräfteausbildung gehört nach Ansicht von Heinz Kaiser, dem Landessprecher des Bundesarbeitskreises Lehrerbildung, dringend auf den Prüfstand. Vieles aus dem Vorbereitungsdienst passe längst nicht mehr zu den heutigen Anforderungen, findet er. Bewahren sei gut, aber nicht um jeden Preis. Man könne Lehrkräfte heute nicht mehr nach jahrhundertealten Vorgaben ausbilden. Während einerseits immer neue Lernformate gefragt seien, würden andererseits angehende Lehrkräfte in einem 45-Minuten-Unterricht begutachtet. Überhaupt sei die gesamte Lehrerausbildung nicht mehr zeitgemäß.

Lehrerausbildung „nicht bedarfsgerecht und nicht bedarfsorientiert“

Passt die 45-Minuten-Prüfung eigentlich noch zur modernen Lehrerausbildung? Heinz Kaiser ist Landessprecher des Bundesarbeitskreises Lehrerbildung in Niedersachsen. © Quelle: Katrin Kutter

„Wir bilden seit Jahren weder bedarfsgerecht noch bedarfsorientiert aus“, sagte Kaiser am Montag zur Eröffnung des diesjährigen Landesfachtages in der Goetheschule in Hannover. Damit meint er, dass viel zu wenige Lehrkräfte insgesamt ausgebildet werden, und wenn, dann für die falschen Fächer oder die falschen Schulformen. Bis 2025 würden deutschlandweit 45.000 Pädagogen fehlen, bis 2040 sogar 81.000.

Grußwort der Ministerin: In der Goetheschule in Hannover treffen sich die Ausbilderinnen und Ausbilder der Studienseminare zum Landesfachtag Lehrerbildung. © Quelle: Katrin Kutter

Mehr Stoff in kürzerer Zeit vermitteln

Auf die jungen Lehrer kämen immer neue Herausforderungen wie Inklusion, Migration, Demokratisierung, Bildung für nachhaltige Entwicklung, soziale Medien, künstliche Intelligenz. Sie müssten Schülern vermitteln, wie sie sich in einer immer unübersichtlicheren Welt zurechtfinden könnten. Während gleichzeitig die Anforderungen gestiegen seien, habe man das Referendariat zugleich von 24 auf 18 Monate verkürzt: „Mehr Stoff in weniger Zeit beibringen – das geht nicht.“

Wichtig sei es, dass die Ausbilder in den Studienseminaren und die Mentoren in den Schulen qualifiziert würden, außerdem müsste ein stärkeres Augenmerk auf die Berufseinstiegsphase nach dem Referendariat gelegt werden.

Ministerin Hamburg: Keine Angst vorm Wandel

Niedersachsens Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) betonte, es sei schwierig für Lehrkräfte, dass sie Schülerinnen und Schüler auf eine Zukunft vorbereiten müssten, die sie selbst nicht kennen würden. „Wandel ist das neue Normal.“ Aber man dürfe vor der Veränderung nicht sitzen wie das Kaninchen vor der Schlange und sich fragen: „Oh Gott, was mache ich übermorgen?“ Kultus- und Wissenschaftsministerium würden gemeinsam dafür sorgen, dass es bald Studienplätze für Lehramtsstudierende gebe und die Ausbildung insgesamt auch mehr Praxisanteile bekomme.

„Nachwuchskräfte nicht schneller in die Schulen bringen“

„Wir gehen in eine Talsohle mit weniger Lehrkräften“: Niedersachsen Kultusministerin Julia Hamburg (Grüne) spricht beim Landesfachtag Lehrerbildung in der Goetheschule in Hannover. © Quelle: Katrin Kutter

Die Personalnot an den Schulen sei aber ein Dauerproblem. Zweifellos werde man „in eine Talsohle mit weniger Lehrkräften“ hineingehen: Dabei gehe es dann gar nicht darum, ob das Land Geld für neue Stellen bereitstelle: „Die Bewerberinnen und Bewerber werden schlicht nicht da sein, wir werden sehenden Auges in eine belastende Zeit gehen.“ Von Plänen, die Nachwuchskräfte schneller in den Beruf zu bekommen und etwa deswegen das Masterstudium und das Referendariat enger zu verzahnen, hält Hamburg nicht viel: „Wir dürfen in der Mangeldebatte die Qualität nicht aus dem Blick verlieren.“

Sie wies darauf hin, dass die Durchfallquote an den niedersächsischen Studienseminaren nur bei 3 Prozent liege. Aber dennoch sähen Referendare selbst ihren Vorbereitungsdienst meist eher negativ. Die Rede sei von Praxisschock, Druck, Stress und Angst. Außerdem sei die Lage an den Studienseminaren sehr unterschiedlich.

Referendare auf dem Land unterbezahlt?

Teilnehmer des Landesfachtages wiesen darauf hin, dass gerade Referendare in ländlichen Gegenden, die sich oft ein eigenes Auto kaufen und weite Strecken im Job zurücklegen müssten, mit einem Monatsgehalt von 1500 Euro brutto viel zu schlecht verdienten. Metallbau-Azubis im zweiten Lehrjahr würden nicht viel weniger bekommen, und die hätten keine fünf Jahre Studium hinter sich, sagte eine Seminarleiterin. Ministerin Hamburg erwiderte, dass Geld nicht entscheidend sei, ob sich jemand für einen Job entscheide oder nicht. Das habe der Bonus gezeigt, der Referendaren auf dem Land schon jetzt gezahlt werde. Wichtiger seien die Lebensumstände: Wie ist die Wohnsituation? Wie der öffentliche Nahverkehr? Und gibt es Kita-Plätze?