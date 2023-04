﻿Familienstreit in Hildesheim: Männer aus Hannover in Schlägerei verwickelt

Hildesheim

Zwei Männer aus Hannover sollen am Montagabend in eine Massenschlägerei in Hildesheim verwickelt gewesen sein. Einer der beiden soll sogar gezielt mit einem Wagen auf Menschen zugerast sein. Polizei und Staatsanwaltschaft prüfen den Vorwurf des versuchten Totschlags.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket