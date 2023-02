﻿Gedenken an Erdbebenopfer: Flaggen in Niedersachsen Freitag auf halbmast

Ein Zeichen für die Erdbebenopfer: In ganz Niedersachsen werden am Freitag die Flaggen auf halbmast gesetzt.

Vor den Behörden in Niedersachsen wehen die Flaggen am Freitag auf halbmast. Das Land gedenkt damit den Zehntausenden Toten, die die schweren Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion gefordert haben. Ministerpräsident Stephan Weil spricht von einer „unfassbaren Katastrophe“.

