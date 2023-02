﻿Gefährliches Wetter: Feinstaubbelastung in der Region Hannover steigt kräftig an

Das derzeitige Wetter könnte für manche Menschen eine Gesundheitsgefahr bedeuten. Denn in der Region Hannover steigt die Feinstaubbelastung kräftig an.

Hannover. Das sonnige und trockene Hochdruckwetter bringt eine unsichtbare Gefahr für die menschliche Gesundheit. Denn die Belastung durch den stark gesundheitsgefährdenden Feinstaub steigt immer weiter an, berichtet Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q-Met. Am Freitag werde in der Region Hannover genauso wie in weiten Teilen Deutschlands der Grenzwert für die Staubpartikel mit einer Größe bis zu 2,5 Mikrometer überschritten, befürchtet der Wetterexperte. Ein Mikrometer entspricht einem tausendstel Millimeter.