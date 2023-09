Verkehr

Gegen Rowdys: Polizei Niedersachsen kontrolliert am Dienstag den Verkehr

Ein Polizist hält bei einer Verkehrskontrolle eine Winkerkelle in der Hand.

Hunderte Menschen sterben jedes Jahr in Niedersachsen bei Verkehrsunfällen, Zehntausende werden verletzt. Mit einer Großkontrolle am Dienstag, 26. September, will die Polizei nun für mehr Rücksicht aufeinander werben.