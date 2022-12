﻿Klinikumbau in Hannover: „Ausdruck einer chronischen Unterfinanzierung der Krankenhäuser“

Das Klinikum Region Hannover will seine Standorte radikal umbauen: In der Landespolitik rufen die Pläne gemischte Reaktionen hervor. Schon jetzt ist klar, dass auch andere Krankenhäuser in Niedersachsen vor einem massiven Strukturwandel stehen.

Hannover. Das Klinikum Region Hannover (KRH) steht vor einem umfassenden Umbau. Neuen Plänen der Geschäftsführung zufolge könnte insgesamt ein Drittel der Betten wegfallen, das Krankenhaus in Lehrte soll geschlossen, das Agnes-Karll-Krankenhaus in Laatzen soll schrumpfen, das Krankenhaus Nordstadt steht vor der Integration ins Siloah.

Die Landesregierung unterstützt die Pläne. Andere sehen das kritischer: „In diesen Zeiten sollte man mit Schließungen, Umstrukturierungen und der Reduzierung von Bettenzahlen sehr sorgsam umgehen“, sagt der gesundheitspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Volker Meyer. Wenn die Kommunen einzelne Klinikstrukturen nicht aufrechterhalten könnten, müsse die Landesregierung helfen. „Die Menschen dürfen nicht das Gefühl haben, von der medizinischen Versorgung abgehängt zu werden.“

Marburger Bund kritisiert KRH-Pläne

Scharfe Kritik an den Plänen gibt es vom Marburger Bund: Neben strukturellen Ursachen, die im Konzern selbst begründet sind, sei die Lage im Klinikum Region Hannover „Ausdruck einer chronischen Unterfinanzierung der Krankenhäuser“, teilt der Ärzteverband mit. „Wir erwarten umgehend eine Erklärung des Regionspräsidenten und der Geschäftsführung, was die Pläne für die Arbeitsplätze im Konzern bedeuten“, sagt der Verbandsvorsitzende Hans Martin Wollenberg.

Thela Wernstedt, SPD-Politikerin und Ärztin aus der Region Hannover, kann in diesem Bereich beruhigen. „Die Mitarbeitenden sind auf jeden Fall auch anderswo willkommen, denn wir haben überall Fachkräftemangel“, ist die Landtagsabgeordnete überzeugt. Keiner werde hier arbeitslos. Grundsätzlich sieht sie die Pläne positiv: „Auf diese Weise kann man das KRH erhalten“, ist Wernstedt überzeugt, da es sich in das gestufte Krankenhaussystem einsortiere. „Wenn dadurch Standorte nicht mehr haltbar sind, ist das zwar nicht schön, aber es entsteht die Möglichkeit, die Versorgung nochmal umzustrukturieren.“

„Kräfte bündeln“ und „Parallelstrukturen abbauen“

Auch die Grünen befürworten die KRH-Pläne: „So können Bettenbelegung und Personallage besser im Blick behalten, Kräfte gebündelt werden“, sagt Tanja Meyer, gesundheitspolitische Sprecherin der Fraktion im Landtag. Es müsse darum gehen, Parallelstrukturen abzubauen. „Dies alles wird in der Region Hannover strategisch angegangen.“ Bisher seien viele Betten nicht belegt gewesen. Außerdem könnten Betten wegen des Personalmangels häufig nicht belegt werden, insbesondere in der intensivmedizinischen Versorgung.

Wie sich die Strukturveränderungen in der Region Hannover auf bauliche Maßnahmen auswirken werden, ist aktuell noch nicht klar. Dazu werde es auf Arbeitsebene zeitnah Gespräche geben, teilt das Gesundheitsministerium mit. „Zum Beitrag des Landes zur Zukunftsfestigkeit unserer Krankenhäuser gehört insbesondere, dass wir weiter und in erheblichem Umfang in die Infrastruktur investieren“, sagt Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD). Mehr als 800 Millionen Euro seien dafür bereits in der Mittelfristigen Finanzplanung enthalten. „Das reicht aber noch nicht, und wir werden hier zu deutlichen Erhöhungen kommen müssen.“

Zahl der Kliniken in Niedersachsen geht zurück

Fest steht trotzdem schon jetzt, dass das Krankenhaus in Lehrte nicht die letzte Klinik in Niedersachsen ist, die geschlossen werden könnte. Dieser Trend zeichnet sich bereits in den letzten Jahren ab. Gab es 2005 noch 197 Kliniken in Niedersachsen, waren es 2022 laut einer Statistik des Verbands der Ersatzkassen (VDEK) nur noch 168 Kliniken im Land. Hingegen blieb die Zahl der verfügbaren Krankenhausbetten in den letzten zehn Jahren relativ konstant.

Die Herausforderung sei es nun, trotz des Strukturwandels im Krankenhauswesen eine wohnortnahe medizinische Grundversorgung herzustellen – da sind sich Gesundheitspolitiker der Parteien einig. Im Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung ist dafür auch die Schaffung regionaler Gesundheitszentren mit stationärer und ambulanter Grundversorgung vorgesehen.