Der Rat für deutsche Rechtschreibung hält nichts von Doppelpunkten oder Gendersternchen: Der Vorsitzende Josef Lange sagt, dass auch gendergerechte Sprache bestimmte Kriterien erfüllen muss – und übt scharfe Kritik am Land Niedersachsen und der Stadt Hannover.

Hannover. In der Debatte um eine geschlechtergerechte Sprache hat der Rat für deutsche Rechtschreibung das Land Niedersachsen und die Stadt Hannover scharf kritisiert. Der Ratsvorsitzende Josef Lange warf der rot-grünen Landesregierung vor, Vereinbarungen der Bundesländer nicht einzuhalten, wenn Abiturienten in Niedersachsen in den schriftlichen Prüfungen gendern dürfen.