﻿Wer ist die Frau, die Grünen-Chefin in Niedersachsen werden will?

Auf dem Rastplatz Bückethaler Knick an der Autobahn 2 in Richtung Hannover ist am Donnerstagmorgen ein Lkw in Brand geraten. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort und musste den Lastwagen entladen. Der hatte nach Angaben der Feuerwehr nämlich 15 Tonnen Teigrohlinge geladen.