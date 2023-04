﻿Hackerangriff auf Krankenkassen-Dienstleister: Probleme für Versicherte

Essen/Hannover. Unbekannte haben offenbar den IT-Firma Bitmarck in Essen ins Visier genommen. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde es Ziel einer Cyberattacke. Es ist Dienstleister zahlreicher gesetzlicher Krankenkassen wie DAK und BBK. Wegen des Angriffs gibt es aktuell diverse technische Störungen. Bundesweit – und damit auch im Raum Hannover und in Niedersachsen – funktioniert beispielsweise in Arztpraxen die Anwendung für die elektronische Patientenakte (ePA) nicht zuverlässig.

Wie das Fachportal „Gematik“ mitteilt, betreffen die Probleme mit ePA Versicherte bei Allianz, hkk, DAK, KKH, Mobil BBK, svlfg, BBK und IKK. Es müsse also damit gerechnet werden, dass der Zugriff auf die ePA gar nicht oder nur sehr unzuverlässig funktioniert. Durch den Hackerangriff sei auch der sogenannte KIM-Fachdienst bei Bitmarck betroffen gewesen, was seit laut „Gematik“ mindestens seit Mittwoch „zu einem verzögerten Versand und Empfang“ von und an bei Bitmarck registrierten KIM-Adressen geführt habe – dies hatte Auswirkungen zum Beispiel auf die Zustellung elektronischer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen (eAU) oder elektronischer Arztbriefe.

Erschwerter Zugriff: Blick auf eine elektronische Patientenakte (ePA). © Quelle: Jens Kalaene/dpa (Symbolfoto)

Cyberattacke: „Wir bedauern die Unannehmlichkeiten“

Während das KIM-Problem aber seit Donnerstagmittag beseitigt ist, dauern die ePA-Probleme an. „Die Gematik steht im kontinuierlichen Austausch mit der Bitmarck-Unternehmensgruppe, damit diese Störungen möglichst zeitnah behoben werden“, schreibt das Fachportal auf seiner Internetseite. Der Essener Dienstleister selbst teilt auf einer provisorischen Webseite mit, dass die Probleme durch die ausgelösten Sicherheitsmaßnahmen hervorgerufen werden. „Wir bedauern die Unannehmlichkeiten.“

Aber: Weil die Frühwarnsysteme die Cyberattacke rechtzeitig erkannt hätten, sei Schlimmeres verhindert worden. „Unsere Analysen, die wir mit externen Experten vornehmen, konnten bisher keine Datenabflüsse feststellen.“ Dies bedeute laut Bitmarck auch, dass keinerlei sensiblen Kunden- oder Versichertendaten abgeflossen seien. Der IT-Dienstleister sei in engem Austausch mit den betroffenen Krankenkassen und ist bemüht, „die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten“. Die Systeme sollen „schnellstmöglich“ wieder funktionieren, genaue Zeitangaben gibt es aber nicht.