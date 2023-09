HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“

Charakteristische Kita im Prinzengarten: Das 50er-Jahre-Denkmal am Schneiderberg

In den 1950er Jahren wurde die Kindertagesstätte Prinzengarten am Schneiderberg 1 als charakteristischer Bau dieser Zeit von Ernst Zinsser erbaut. Bis heute ist das Denkmal erhalten, trägt mittlerweile aber einen neuen Namen. Eine weitere Folge der HAZ-Serie „Denkmale in Hannover“.