﻿Innenministerin Behrens: „Nehmen die Brandstiftung sehr ernst“ – Polizei erhöht Schutz

Brandanschlag auf Moschee?

Mutmaßlicher Anschlag an Moschee: Am Weidendamm steht nun offenbar dauerhaft die Polizei vor dem Gebäude.

Nachdem zwei Molotowcocktails in der Nacht zu Dienst an die Fassade eines Moscheegebäudes in Hannover geworfen wurden, hat die Polizei nach Angaben des Innenministeriums den Schutz erhöht. Ministerin Daniela Behrens zeigte sich „sehr besorgt“. Man nehme die Brandstiftung sehr ernst.

