Neue Podcast-Folge: Warum fällt eigentlich an den Schulen so viel Unterricht aus?

Hannover. „Unterrichtsausfall an Schulen in Hannover erreicht einen Höchststand“: Schlagzeilen wie diese vom März dieses Jahres hat HAZ-Schulexpertin Saskia Döhner in den vergangenen Monaten immer wieder formulieren müssen. Und das Spärliche, was es in Niedersachsen an Statistiken dazu gibt, bestätigt: So schlecht wie derzeit war die Unterrichtsversorgung an Niedersachsens Schulen noch nie.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Nachbarskinder sind immer so früh zu Hause

Warum ist das so? Und: Was kann man dagegen tun – sowohl kurzfristig, um die größten Löcher zu stopfen, als auch langfristig, um unsere Kinder vor einer ernsthaften Bildungsmisere zu bewahren? Das erklärt Döhner in der neuen Folge des HAZ-Podcasts „Klar so weit?“ Moderator und HAZ-Vize-Chefredakteur Felix Harbart. In gut 25 Minuten sprechen die beiden über fehlende Lehrkräfte, eine Kultusministerin, die den Mangel verwaltet, und Nachbarskinder, die häufig viel zu früh zu Hause sind.

Der HAZ-Podcast: Hier können Sie direkt reinhören





Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von GetPodcast, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .





Saskia Döhner begleitet das Schicksal der Schulen in Hannover und Niedersachsen seit vielen Jahren. Als Korrespondentin im Landtag verfolgt sie die politischen Debatten rund um die Schulpolitik und hat schon einige Kultusministerinnen und -minister kommen und gehen sehen. Gleichzeitig hat sie ihr Ohr bei den Schülerinnen und Schülern, den Eltern und Lehrkräften speziell in der Region Hannover, die von den im Leineschloss getroffenen Entscheidungen direkt betroffen sind. Dabei ist ihr bis heute manches schleierhaft geblieben. Warum etwa Niedersachsen bis heute keine offizielle Statistik zum Unterrichtsausfall in Niedersachsen erstellt, „darüber wundere ich mich ehrlich gesagt auch“, sagt Döhner.

Seit Jahren für die HAZ in Sachen Schule am Ball: Saskia Döhner. © Quelle: Michael Thomas





Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zu hören gibt es die neue Folge von „Klar so weit?“ wie immer auf haz.de überall dort, wo es Podcasts gibt: Bei Radio.de, Apple Podcasts, Spotify oder Google Podcasts – natürlich überall kostenlos. Dort stehen Ihnen auch die weiteren Episoden zur Verfügung: Etwa Conrad von Medings Einblicke in den Konflikt rund um den Ausbau des Südschnellweges, dessen geplante neue Breite längst zum Politikum geworden ist. Oder das Gespräch von Moderator und HAZ-Chef vom Dienst Volker Wiedersheim mit den HAZ-Reportern Jutta Rinas und Gunnar Menkens darüber, warum das Land Niedersachsen eine Intensivkrankenschwester und eine Arzthelferin abschieben will.

So finden Sie alle HAZ-Podcasts

Sie finden alle unsere Podcasts gebündelt auf unserer Webseite www.haz.de. Navigieren Sie dafür einfach in der Menüsteuerung zum Punkt „Podcasts“ (siehe Screenshot).

So navigieren Sie auf der Webseit haz.de zu unseren Podcasts. © Quelle: HAZ

Wenn Sie auf Ihrem Smartphone unsere HAZ-App nutzen, finden Sie auch dort unser komplettes Podcast-Angebot. Tippen Sie einfach in der Navigation auf das Kopfhörer-Symbol am unteren Rand des Bildschirms.

So navigieren Sie in der HAZ-App zu unseren Podcasts. © Quelle: HAZ

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hören Sie Podcasts auf gängigen Website-Plattformen oder mit verbreiteten Apps wie etwa Apple Podcasts, Google Podcasts oder Spotify? Auch dort finden Sie unsere Podcasts. Hier sind die entsprechenden Links:

Radio.de:

Klar so weit? Der wöchentliche Themenpodcast

Hannover-Update – die Audionachrichten jeden Morgen ab 6 Uhr

Der 96-Podwart – alles rund um die Roten

Apple Podcasts:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Klar so weit? Der wöchentliche Themenpodcast

Hannover-Update – die Audio-Nachrichten jeden Morgen ab 6 Uhr

Der 96-Podwart – alles rund um die Roten

Spotify:

Klar so weit? Der wöchentliche Themenpodcast

Hannover-Update – die Audio-Nachrichten jeden Morgen ab 6 Uhr

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der 96-Podwart – alles rund um die Roten

Google Podcasts:

Klar so weit? Der wöchentliche Themenpodcast

Hannover-Update – die Audio-Nachrichten jeden Morgen ab 6 Uhr

Der 96-Podwart – alles rund um die Roten

Das komplette Podcast-Team der HAZ (von links): Uwe Janssen, Katharina Kutsche, Volker Wiedersheim, Jutta Rinas, Felix Harbart, Monika Dzialas, Conrad von Meding, Bruno Brauer und Dirk Tietenberg. © Quelle: Ina Funk-Flügel

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige





Haben Sie Fragen, Lob oder Kritik zu unseren Podcasts?

Haben Sie Anregungen zu unseren Podcasts? Wollen Sie ein Thema vorschlagen, das wir in unseren Podcasts einmal ausführlich behandeln sollten? Möchten Sie uns loben oder kritisieren? Dann schreiben Sie uns gern eine E-Mail an die Adresse podcast@haz.de.

Die HAZ zum Hören – schalten Sie doch mal ein!

HAZ