Bremen

Großeinsatz: Jugendliche mit vermeintlichen Pistolen

Kinder und Jugendliche mit täuschend echt wirkenden Pistolen haben in Bremen einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Zeugen hätten am Freitagnachmittag gemeldet, dass Jugendliche in einem Trampolinpark in den Industriehäfen mit einer Pistole hantierten, teilte die Polizei am Samstag mit.