﻿Die letzten Corona-Regeln in Niedersachsen fallen

Infektionsschutzgesetz

Maskenpflicht in Kliniken und Arztpraxen läuft aus: Mit dem Ende des Infektionsschutzgesetzes fallen die letzten Corona-Regeln in Niedersachsen.

Am Freitag, 7. April, laufen in Niedersachsen die letzten Corona-Maßnahmen des Infektionsschutzgesetzes aus. Damit fällt auch die Maskenpflicht in Kliniken und Arztpraxen ab Sonnabend. Insgesamt 14.003 Menschen sind laut den offiziellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts seit Beginn der Pandemie in Niedersachsen an Corona gestorben.

