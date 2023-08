﻿KRH in Hannover: Neue Psychiatrie kommt – doch es fehlen 20 Millionen Euro

Hannover. Das Klinikum Region Hannover (KRH) hat große Zukunftspläne. Die Krankenhäuser sollen neu strukturiert werden, zahlreiche Neubauten sind vorgesehen. So soll unter anderem die Erwachsenenpsychiatrie in Wunstorf ein neues Gebäude bekommen, derzeit läuft das Genehmigungsverfahren. Nach der Terminplanung soll im Mai kommenden Jahres mit dem Bau begonnen werden. Allerdings ist unklar, wie das Millionenprojekt finanziert werden soll.

Auf dem Gelände der Psychiatrie soll ein dreigeschossiger Neubau entstehen. Geplant sind sechs Stationen für insgesamt 120 Patientinnen und Patienten. Die Kosten für den Bau, der mit auffälligen Holzschindeln verkleidet werden soll, hatte die KRH-Geschäftsführung zunächst im Oktober 2019 mit rund 54 Millionen Euro angegeben. Nach der Baukostensteigerung sind die Kostenangaben im Dezember 2022 auf 67,5 Millionen Euro gestiegen. Jetzt soll der Bau noch einmal 20 Millionen Euro mehr kosten: 87,6 Millionen Euro. Das ergibt sich aus einer Antwort der Regionsverwaltung auf eine CDU-Anfrage.

Land gibt 67 Millionen Euro, 20 Millionen fehlen

Offenbar ist trotz des laufenden Bauprojekts auch der Geschäftsführung des KRH und der Region Hannover nicht klar, wie die hohen Baukosten aufgefangen werden sollen. „Inwieweit sich Unwägbarkeiten realisieren und diese vom Land Niedersachsen finanziert werden, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden“, heißt es in der Antwort der Regionsverwaltung an CDU-Fraktionschef Bernward Schlossarek. Ausdrücklich weist die Region darauf hin, dass sie für die Beantwortung der Fragen auch Informationen des Klinikums verwendet hat.

Das Land hat das Projekt in seinem Investitionsprogramm festgeschrieben, allerdings nur mit 67 Millionen Euro. Es fehlen also 20,6 Millionen Euro. Fragt man übrigens beim KRH offiziell nach den Baukosten, lautet die Antwort: „Die erwarteten Gesamtkosten (reine Baukosten) des Neubaus der Erwachsenenpsychiatrie im KRH Klinikum Wunstorf belaufen sich voraussichtlich auf 67 Millionen Euro. Genau diese 67 Millionen Euro werden als Fördervolumen des Investitionsplanes des Landes Niedersachsen für dieses Projekt ausgewiesen. In einer ersten Tranche wurden bereits vier Millionen Euro freigegeben.“ Von den 87,6 Millionen Euro ist nicht die Rede.

Die Region könne sich Unterstützung nicht leisten

Die Region schließt kategorisch aus, dass für den Bau in Wunstorf Geld vom Klinikum fließt. „Die KRH Psychiatrie GmbH und ihr Gesellschafter die Klinikum Region Hannover GmbH sind nicht mehr in der Lage, Finanzierungen am Kapitalmarkt aufzunehmen.“ Aber möglicherweise springt die Region erneut ein. Im Papier heißt es: „Im Haushaltsplan der Region Hannover sind keine Ansätze für die Maßnahme Neubauprojekt Erwachsenenpsychiatrie in Wunstorf vorgesehen.“ Das schließt allerdings nicht aus, dass die Region Hannover künftig nicht doch einen Teil der Millionensumme oder die komplette Finanzierung übernimmt. Jedoch hatte Regionspräsident Steffen Krach (SPD) angekündigt, dass die Region es sich nicht mehr leisten könne, das Klinikum ständig mit hohen Millionenbeträgen zu unterstützen.

Die Kosten für die neue Struktur des KRH beziffert die Geschäftsführung auf insgesamt 750 Millionen. Derzeit wird schon gebaut. So entsteht auf dem Gelände des Klinikums Siloah in Hannover die Zentralapotheke, Kosten: 32,5 Millionen Euro. Zudem sollen die Kliniken des Nordstadtkrankenhauses in einen Neubau am Siloah ziehen, dann soll es neben der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) den zweiten Maximalversorger in Hannover geben.

