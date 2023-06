Aufsichtsratsmandat, Geschäftsführerjob, Anwaltshonorare – Landtagsabgeordnete in Niedersachsen müssen angeben, wenn sie etwas dazuverdienen. Es soll sichtbar werden, wenn es Abhängigkeiten gibt. Doch der Landtag veröffentlicht die Angaben bisher nicht.

Hannover. „Nebentätigkeiten offenlegen: Transparenz schaffen, Vertrauen erhalten“ – so ist ein Papier der Niedersachsen-SPD überschrieben, mit dem der Landesvorstand schon vor zwei Jahren die Transparenzregeln im Parlament in Hannover verschärfen wollte. Wähler sollten detailliert erfahren, welchen Nebentätigkeiten Landtagsabgeordnete in welchem Umfang nachgehen und wie viel sie damit verdienen.