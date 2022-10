Nach der Landtagswahl müssen sich die Parteien neu sortieren. Die SPD braucht einen neuen Fraktionschef, die CDU auch einen neuen Parteivorsitzenden. Die Grünen können drei Ministerien beanspruchen und die FDP muss sich außerhalb des Landtags neu aufstellen.

Hannover. Die Landtagswahl in Niedersachsen ist gelaufen und das Ergebnis relativ eindeutig. Ministerpräsident Stephan Weil und seine SPD können auch in den kommenden fünf Jahren regieren, vermutlich in einer Koalition mit den Grünen. Doch die Arbeit für die Parteien und Fraktionen hat damit erst richtig begonnen. Nicht nur im Landtag, sondern auch in den Ministerien werden im wahrsten Sinne des Wortes die Stühle gerückt.

Zum Jubeln nach Berlin – oder zum Rapport