﻿„Wir Landwirte sind Teil der Lösung – und nicht das Problem“

Herr von Hugo, Sie haben sich vor zehn Jahren dafür entschieden, mit ihrem landwirtschaftlichen Betrieb in die Viehhaltung einzusteigen. Sie bezweifeln, dass Sie das heute noch immer so machen würden. Warum?

Arnd von Hugo: Gerade in der Tierhaltung ist der Wunsch nach Veränderungen ja sehr groß. Doch die großen Leitlinien fehlen. Vier bis fünf Minister haben in den letzten Jahren über den Umbau der Tierhaltung gesprochen. Doch wie so eine Hähnchenhaltung der Zukunft aussehen soll, das ist für die meisten in der Branche weiter völlig unklar. Dabei sind unsere langfristigen Entscheidenden sehr stark von genau diesen Vorgaben abhängig. Die Nachfrage nach meinen Tieren ist sehr gut, aber eine weitere Investition würde mir aufgrund des fehlenden Vertrauens in politische Entscheidungen schwerfallen.

Was beklagen Sie beim Landvolk konkret?

Volker Hahn: Den politischen Umgang mit unseren Themen. Da werden oft keine Probleme gelöst, sondern einfach Stimmungen erzeugt und auf dieser Basis dann Entscheidungen getroffen. Stattdessen sollten wir uns fragen: Wo wollen wir hin, wie geht das realistisch und welche Folgen hat das? Beispiel Kükentöten: Wir leben in der EU, es gibt freien Warenverkehr. Wenn wir das Kükentöten hier verbieten, dann schicken die Brütereien ihre Hähnchen ins Ausland und töten sie da. Wem ist damit geholfen?

Von Hugo: Man wundert sich, dass eine Regelung trotz aller Warnungen so umgesetzt werden konnte – auf dem Rücken des Mittelstands und der bäuerlichen Betriebe. Am Ende verlagern wir das Problem nur. Und viele kleine Brütereien geben auf.

Das Landvolk in der Region Hannover Volker Hahn ist Vorsitzender beim Landvolk Hannover. Seit mehr als 17 Generationen bewirtschaftet seine Familie einen landwirtschaftlichen Betrieb in Hagen, nördlich vom Steinhuder Meer. Das Hauptprodukt des Betriebs ist die Kartoffel. Neben Freilandhühnern werden auch Schweine gehalten. Arnd von Hugo aus Groß Munzel bei Barsinghausen ist stellvertretender Vorsitzender beim Landvolk Hannover. Der Hof der Familie ist mehr als 500 Jahre alt. Der Landwirt ist im Jahr 2012 in die Hähnchenmast eingestiegen. Zuvor hatte sich der Betrieb auf den Ackerbau konzentriert. In der Region Hannover vertritt das Landvolk Hannover laut eigenen Angaben rund 3200 Mitglieder, bestehend aus Landwirtinnen und Landwirte sowie Eigentümerinnen und Eigentümer landwirtschaftlicher Flächen.

Auch die Zahl der Schweinehalter geht zurück. Was sind hier die Probleme?

Hahn: Die sind ähnlich. Wir schrauben die Standards hoch, verbieten das betäubungslose Kastrieren und fordern größere Buchten. Die Landwirte bekommen für Umbauten dann aber keine Genehmigungen, weil emissionsrechtliche Fragen noch gar nicht geklärt sind. Und dann wundern wir uns, wenn familiengeführte Betriebe dichtmachen. In der Region Hannover sprechen wir über einen Rückgang von 80 Prozent in den letzten zehn Jahren. Wenn ich politische Veränderungen will, dann muss ich sie so umsetzen, dass sie auch leistbar sind. Wenn wir Vorbild in Tierschutzfragen sein wollen, dann müssen wir das so machen, dass es auch nachahmenswert ist und auf dem Markt Bestand haben kann.

Kann es da helfen, über ein Tierwohllabel mehr Verantwortung an die Verbraucher abzugeben?

Von Hugo: Nicht in der breiten Masse. Aktuell sehen wir wieder, dass wegen der Inflation deutlich preissensibler eingekauft wird. Da wird dann an Lebensmitteln gespart.





Immer mehr familiengeführte landwirtschaftliche Betriebe geben auf. „In der Region Hannover sprechen wir über einen Rückgang von 80 Prozent in den letzten zehn Jahren“, sagt Landwirt Volker Hahn. © Quelle: Katrin Kutter

Zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass die Menschen weniger Fleisch essen, oder?

Von Hugo: Natürlich. Und das können wir Landwirte auch akzeptieren. Aber gerade im Bereich der Sauenhaltung sinkt die Selbstversorgung dennoch beständig, weil den Landwirten unklar ist, wie eine tierfreundliche und bäuerlich strukturierte Erzeugung hier noch möglich sein soll. Man muss den Menschen einen Weg aufzeigen, wie Sauenhaltung in Deutschland auch in 20 Jahren noch funktionieren kann. Wenn wir den Familienbetrieben keine Perspektive aufzeigen und sie aber trotzdem noch jeden Sonntag um 5 Uhr in den Stall sollen, dann sagen sie: Ich mach das nicht mehr. Und diese Betriebe kommen nicht wieder, wenn sie einmal weg sind.

Sie beklagen auch das Verbot von Glyphosat. Warum?

Von Hugo: Das ist ein Mittel, das aus unserer Sicht total sicher ist. Es hilft uns – auch in Fragen der Biodiversität, des Natur- und Klimaschutzes. Aber es ist ein Politikum, über das gar nicht mehr neutral diskutiert wird. Landwirte nehmen das als weitere Maßnahme wahr, ihnen das Wirtschaften noch schwerer zu machen und die Produktion zu vertreiben.

Es kann also gar nicht ohne gehen?

Von Hugo: Es gibt einige wenige Betriebe, die ihren Weg finden. Doch wir brauchen eine Perspektive für die breite Masse.

Hahn: Man darf nicht vergessen, dass wir viele Krankheiten heute gar nicht mehr kennen – dank der Anwendung von Pflanzenschutz. Stattdessen setzen wir das Bild in den Köpfen fest: Pflanzenschutz ist schlecht.

Aber es gibt doch auch Alternativen im Bereich des Pflanzenschutzes?

Hahn: Wir können in vielen Bereichen deutlich besser werden, auch im Bereich der Düngung. Wenn die Pflanzen auch ohne Pflanzenschutz nicht krank werden sollen, müssen sie resistent sein. Und das geht auf die Schnelle nur mit modernen Züchtungsmethoden.

Von Hugo: Grundsätzlich halten wir die Reduktion von 25 Prozent bis 2030 für machbar. Gerade den Einsatz der Herbizide können wir im hohen Maße reduzieren durch Technik. Es gibt selbstfahrende Fahrzeuge, die über den Acker fahren und dann zielgerichtet, zum Beispiel Unkraut mit einem Laser eliminieren. Aber bis diese Technik praxisreif und bezahlbar ist, wird es noch Jahre dauern.





„Wir brauchen hier wieder eine neue Vertrauenskultur“, sagt Landwirt Arnd von Hugo. © Quelle: Katrin Kutter

Neben den falschen Vorgaben beklagen sie auch die fehlende Wertschätzung – wie meinen Sie das?

Von Hugo: Es scheint gar kein Interesse an guten Nachrichten zu geben – egal ob es um Fortschritte bei Düngemittel, Pflanzenschutz oder Antibiotika-Einsatz geht. Stattdessen entsteht der Eindruck: Ich kann mich anstrengen, wie ich will, wir kommen mit der Landwirtschaft niemals in einen Zustand, mit dem die Gesellschaft zufrieden ist. Wobei das im direkten Austausch mit den Verbrauchern oft ganz anders aussieht. Da lösen sich dann die Bedenken auf. Aber sobald es abstrakter wird, sind wir als Landwirte ein großer Teil des Problems und nicht mehr der Lösung. Wir brauchen hier wieder eine neue Vertrauenskultur.

Aber Fakt ist doch auch, dass es Regeln braucht.

Hahn: Es hat in den letzten Jahrzehnten sicher auch Fehlentwicklungen gegeben. Da hat sich Unmut aufgebaut. Aber wenn wir erfolgreichen Artenschutz betreiben wollen, dann geht das nur mit dem Landwirt zusammen.

Die Nitratwerte im Grundwasser sind trotzdem vielerorts zu hoch.

Hahn: Wir unterdüngen unsere Pflanzen bereits – und trotzdem können wir die Verbesserungen bei den Wassermessungen nicht sehen. Es ist bekannt, dass auch andere Faktoren, Nitratwerte beeinflussen. Allein durch die Bodenbearbeitung entstehen bereits 10 bis 20 Kilogramm mineralisierter Stickstoff. Es gibt verschiedenste Wechselwirkungen, die das beeinflussen können. Aber am Ende heißt es nur: Ihr düngt zu viel.





Arnd von Hugo und Volker Hahn über ihre Ansichten zu den aktuellen Problemen in der Agrarpolitik. © Quelle: Katrin Kutter

Also sind alle Versuche, die Nitratwerte zu reduzieren, vergeblich?

Hahn: Nein, das sind sie nicht. Bei einem Feldversuch in Schwüblingsen (Region Hannover) versuchen wir gerade konkret herauszufinden, welche Maßnahmen welche Erfolge bringen. Im September und Oktober untersuchen wir die Ergebnisse und wissen dann besser, was konkret hilft. Fest steht: Die Auflagen, die wir jetzt haben, erlauben uns nicht, optimal zu wirtschaften.

Was ist das Schlimmste, das passieren kann, wenn die politische Strategie sich nicht ändert?

Von Hugo: Dass die jungen Leute die Lust an dem schönen Beruf der Landwirtschaft verlieren.

Es ist ja auch ein besonders harter Job. Und die nächste Generation fordert mehr Work-Life-Balance ein. Ist das bei der Nachwuchsgewinnung ein Problem?

Von Hugo: In vielen Betrieben versucht man aktuell bis zum Generationswechsel zu kommen und dann ist Schluss. Und mir scheint, dass Frustration hier eine gleichgewichtige Rolle zur Wirtschaftlichkeit spielt. Die Frage, wie man einen Betrieb so aufstellen kann, dass man auch mal in den Urlaub fahren kann, gewinnt tatsächlich an Bedeutung.

Welche Lösungsstrategie sehen Sie, um mit den vielen Herausforderungen besser umzugehen?

Von Hugo: Viele Probleme in der Landwirtschaft sind lokal zu lösen. Auch bei Biodiversitätsprojekten merken wir immer wieder, dass das, was an einem Standort funktioniert, nicht unbedingt auch an anderen möglich ist. Und da ist es natürlich schwierig, Landwirtschaft aus Brüssel oder niedersachsenweit zu regulieren. Wir brauchen Leitplanken, ja, aber wir brauchen auch Raum, um selber kreativ zu werden.

