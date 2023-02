﻿Lehrermangel in Niedersachsen: „Sozialpädagogen sind kein Ersatz für Fachlehrer“

Helfen Sozialpädagogen gegen den Lehrermangel? Niedersachsens Kultusministerium will Lehrkräften durch Entlastung mehr Zeit für den Unterricht verschaffen. Doch wie realistisch ist das?

Hannover. Der Lehrermangel in Niedersachsen verschärft sich dramatisch. Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) will betroffene Schulen deshalb kurzfristig durch anderes Personal entlasten. Die Rede ist von sozialpädagogischen und therapeutischen Fachkräften, IT-Betreuern, Kunst- oder Musikpädagogen.

Bisher ist das allerdings erst eine Idee. Wenn eine Schule Lehrerstellen absehbar nicht besetzen kann, soll sie künftig Personal mit anderen Qualifikationen einstellen dürfen. Der Gedanke: Damit werden die vorhandenen Lehrkräfte an der Schule entlastet und haben unter Umständen mehr Zeit zum Unterrichten. Wie das praktisch funktionieren kann, ist jedoch offen. Auch, wann es dafür Geld gibt. Aus dem Kultusministerium heißt es, die konkrete Umsetzung sei in Vorbereitung.

Sozialpädagogen ersetzen keine Fachlehrer

Fachleute reagieren denn auch verhalten auf den Vorschlag. „Wenn wir uns solche Kräfte einkaufen können, ist das eine gewisse Entlastung im Alltag. Aber wir bekommen damit keinen Ersatz für fehlende Fachlehrer“, sagt Torsten Neumann vom Verband der Niedersächsischen Lehrkräfte. Neumann geht davon aus, dass Zusatzkräfte nur in sehr geringem Maße Aufgaben von Lehrern übernehmen können.

Silke Dorn, Leiterin einer Realschule in Hannover, hat dafür dennoch ein Beispiel. Die Gerhart-Hauptmann-Realschule ist seit einigen Jahren komplett mit I-Pads ausgerüstet. „Die Betreuung der Schüler und ihrer Geräte sowie die Beratung der Eltern ist sehr arbeitsintensiv“, sagt Dorn. Wenn Lehrkräfte diese Aufgaben abgeben könnten, hätten sie wieder mehr Zeit für den Unterricht. Neumann ist dennoch skeptisch. „Ein bisschen lässt sich sicher umschichten. Das macht aber nicht das Gros der Stunden aus.“

Wünscht sich IT-Betreuer zur Entlastung ihrer Lehrkräfte: Silke Dorn, Leiterin der Gerhart-Hauptmann-Realschule in Hannover. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Zusätzliche pädagogische Fachkräfte sind an den Schulen grundsätzlich jedoch hochwillkommen. Besonders an Haupt-, Real-, Ober- und Gesamtschulen bräuchten die Lehrkräfte angesichts der heterogenen Schülerschaft Unterstützung, betont Neumann. So üben Sozialpädagogen mit einzelnen Schülern abseits der Klasse oder betreuen Kinder intensiver bei persönlichen Problemen.

Auch Mangel an Sozialpädagogen

„Es ist aber sehr schwierig, auf dem Markt gutes pädagogisches Personal zu finden. Auch Logopäden gibt es nicht massenhaft“, sagt Neumann. Etliche Schulleiter scheitern bereits jetzt daran, vorhandene Stellen zu besetzen. So musste Endrik Wiegmann, Leiter einer Oberschule in Hannover, mehrere Stellen für pädagogische Mitarbeiter und Sozialarbeiter neu ausschreiben.

Die große Nachfrage trifft auf einen Mangel an Fachkräften. Im Fall der sogenannten pädagogischen Mitarbeiter kommt hinzu, dass ihre Bezahlung relativ niedrig liegt. „Davon lässt sich keine Familie ernähren“, sagt Wiegmann.

Die Schulleiter berichten außerdem davon, dass sich neue Kräfte nicht kurzfristig reibungslos einsetzen lassen. „Es gibt bei Lehrkräften und anderen Berufstätigen unterschiedliche Herangehensweisen. Es braucht Zeit, das zusammenzuführen“, sagt Wiegmann, Leiter der Peter-Ustinov-Schule. Realschulleiterin Silke Dorn betont, dass auch beim pädagogischen Personal Kontinuität für die Schüler wichtig sei.

Der Bedarf an pädagogischer Unterstützung sei auf jeden Fall groß. An Dorns Schule treffen fast jede Woche neue Flüchtlingskinder ein, die Unterstützung benötigen. „Und unsere Schüler haben durch die Pandemie weiter großen Nachholbedarf im sozialen Miteinander.“

Hilfe durch Verwaltungskräfte

Unabhängig von den jetzt angekündigten Entlastungskräften hat das Kultusministerium ein Modellprojekt „Verwaltungsassistenz“ gestartet. Dabei sollen an 25 ausgewählten allgemeinbildenden Schulen Verwaltungskräfte zum Einsatz kommen, die Schulleitern und Lehrkräfte Aufgaben abnehmen.

Denkbare Arbeiten, die infrage kommen, sind das Führen des Schulgirokontos, die Abrechnung von Klassenfahrten oder die Betreuung von Arbeitszeitkonten. Der Aufgabenkatalog soll sich individuell an dem Bedarf der jeweiligen Schule ausrichten. Das Ministerium testet mit dem Projekt, ob Lehrkräfte damit tatsächlich von zeitaufwendigen Verwaltungsaufgaben entlasten werden. Wenn es sich bewährt, soll das Modell ausgeweitet werden.