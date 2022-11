Selbst gemachte Pestos, Wein und mehr: Manufaktur Villa Meyer eröffnet in Wunstorf Geschäft für Feinkost und Deko

Pralinés, Gewürzmischungen, Aufstriche aus eigener Produktion, Wein und Dekorationsartikel: Diese Kombination bietet die Manufaktur Villa Meyer jetzt in seinem neuen Geschäft an der Alten Bahnhofstraße an.