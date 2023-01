﻿Pizza? Sushi? Döner? Das haben die Niedersachsen 2022 am häufigsten bestellt

Die Auswahl ist immens – und die Bestellung schnell aufgegeben: Auch im vergangenen Jahr haben sich die Menschen in Niedersachsen nicht selten von Bringdiensten ihr Essen liefern lassen. Aber was genau? Spannende Antworten auf diese Frage gibt Lieferando in seinem Report für 2022.

Was die Kuriere wohl in ihrem Rucksack haben? 2022 war es in Niedersachsen nicht selten ein Burger.

Hannover. Es ist eine bequeme wie beliebte Variante: Ob zur Mittagspause ins Büro oder nach Feierabend in die eigenen vier Wände – die Menschen in Niedersachsen lassen sich ihr Essen auch weiterhin gern hin und wieder liefern. Der Report des Bringdiensts Lieferando für 2022 gewährt nun spannende Einblicke, was sie im vergangenen am häufigsten bestellt haben.

Die favorisierten Essensrichtungen der Niedersachsen in den zurückliegenden zwölf Monaten waren – wenig überraschend – italienisch, also vorrangig Pizza und Pasta. Auf den weiteren Podestplätzen folgen – als Aufsteiger des Jahres – zunächst amerikanisch (Burger), dann japanisch (Sushi). Gold- wie Silberrang sind übrigens in allen 16 Bundesländern identisch belegt.

Lieferando: Chili-Cheese-Nuggets das Aufsteiger-Gericht

Mehr Abwechslung bietet da schon der Blick auf die beliebtesten einzelnen Gerichte. Die Nase vorn hat in Niedersachsen der Cheeseburger, es folgen Pommes Frites und die Dönertasche. Die Fritten und der Burger gehören auch in den meisten anderen Bundesländern zu den Top 3, doch es gibt weitere Favoriten: die indischen Fladenbrote Naan (Bayern) und Bhatura (Berlin und Brandenburg) beispielsweise, Tiramisu (Rheinland-Pfalz) oder ganz simpel die Pizza Margherita (Hessen und Nordrhein-Westfalen) und Gyros (Hamburg).

Was haben Chili-Cheese-Nuggets, Lachs Maki und Camembert Donuts gemeinsam? Als Konstellation für ein Drei-Gänge-Menü wohl schwer vorstellbar. Aber allein für sich sind die drei Gerichte die Aufsteiger des vergangenen Jahres in Niedersachsen. In Berlin gehört übrigens das Softeis mit Smarties und Schokosoße zu den Gewinnern, in Bayern sind es Käse-Pommes. Die Geschmäcker in Deutschland sind eben verschieden.

Pizza und Burger in Niedersachsen verhältnismäßig günstig

Bleibt noch der Preisvergleich: Am teuersten ist eine Pizza Margherita in Bayern, hier kostet sie im Durchschnitt 10,38 Euro. In Niedersachsen ist sie verhältnismäßig günstig – 8,88 Euro bedeuten Platz zwölf. Am preiswertesten ist der Klassiker übrigens in Nordrhein-Westfalen (7,26 Euro). Ein Burger kostet in Niedersachsen durchschnittlich 7,37 Euro, das ist Rang zehn auf der Skala von teuer nach günstig. Hamburg (8,15 Euro) ist Spitzenreiter, die Diskrepanz zu Mecklenburg-Vorpommern (6,03 Euro) am anderen Ende der Tabelle bemerkenswert.

Spannende Randnotiz: 89 Prozent der Lieferando-Kunden in Niedersachsen haben schon Essen oder Getränke in einer wiederverwendbaren Verpackung bestellt oder mitgenommen. Der Durchschnitt bundesweit liegt deutlich darunter, bei 79 Prozent.

Für seinen Report für das Jahr 2022 hat Lieferando nach eigenen Angaben interne Statistiken und Daten von rund 15 Millionen Kunden bei über 32.000 teilnehmenden Restaurants ausgewertet. Darüber hinaus wurde von einem Marktforschungsinstitut eine Online-Umfrage unter 1000 Befragten in ganz Deutschland durchgeführt.