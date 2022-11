﻿Das Trauerbuch: Andreas Schäfer schreibt über den Tod seines Vaters

In „Die Schuhe meines Vater“ erzählt Andreas Schäfer vom Tod seines Vaters – und von sich selbst. Er hat das Buch jetzt auf der Literatour Nord in Hannover vorgestellt.

Hannover. Die Biopsie im Hirn sei gut verlaufen, sagte der Arzt. Aber der Vater habe in einem anderen Teil des Gehirns eine Blutung erlitten. Eine, fügte der Doktor nach einer kleinen Weile hinzu, mit der kein Leben mehr möglich sei.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das fünfte Buch des Berliner Romanciers Andreas Schäfer trägt keine Gattungsbezeichnung. Manche nennen es ein Sachbuch. Aber der Begriff ist viel zu kalt für diesen Band. Tatsächlich handelt es sich um eine Spurensuche, eine Vatererkundung, eine Selbstanalyse. Ein Trauerbuch.

Verwandlung des Vaters in eine Buchfigur

Andreas Schäfer, sein Bruder und seine Mutter hatten nicht mehr die Möglichkeit zu entscheiden, ob die Maschinen, die den Vater noch am Leben hielten, abgestellt wurden, sondern nur noch, wann. Darüber hat Schäfer geschrieben, „Die Schuhe meines Vaters“ heißt das Buch, mit dem er an der Literatour Nord teilnimmt; am Donnerstag stellte er es im Literaturhaus Hannover vor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Autor liest konzentriert, ist ganz im Text, schaut selten auf. Das Buch ist weniger eine Beschreibung des Schocks nach der Nachricht, der Monitore auf der Intensivstation oder der Befassung mit einem mutmaßlichen Kunstfehler der Ärzte (die Blutung war erst nicht bemerkt worden). Es handelt eher von der „Verwandlung eines realen Menschen in eine Buchfigur“, wie es an einer Stelle heißt. Oder auch in eine innere Person in der Seele des Autors, wie Schäfer im Gespräch mit dem Moderator, dem Germanisten Matthias Lorenz von der Leibniz-Uni, erläutert.

Lesen Sie auch

Lorenz, ein ebenso zurückhaltender wie erfreulich belebender Neuzugang im Literaturhaus-Moderatorenteam, arbeitet behutsam heraus, dass der Band nicht nur ein Buch über den Vater und über die Scham über den Vater ist, der einerseits von seiner Kriegskindheit traumatisiert wurde, andererseits immer wieder und auch vor anderen in plötzliche Wut ausbrach. Sondern dass der Text immer mehr zu einem Buch über den Sohn wird.

Belebender Moderator: Matthias Lorenz (links) von der Leibniz-Uni mit Autor Andreas Schäfer. © Quelle: Bert Strebe

An einer Stelle notiert Schäfer: „Natürlich war ich wie er.“ Er, Schäfer, erkenne „immer öfter seine Züge im eigenen Spiegelbild“. Und geriet er nicht auch „viel zu schnell in Rage“? Lorenz geht auf eine Stelle ein, die Schäfer nicht vorgelesen hat, in der er seine Tochter nach einem Streit gefragt hatte, ob sie sich manchmal vor ihm fürchte. Die Antwort: „Ich habe noch nie keine Angst vor dir gehabt.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Luftanhalten im Publikum. Dann lobt Lorenz die Ehrlichkeit des Autors. Und fügt an, dass das Verhältnis zur Tochter nicht so furchtbar sein kann, wenn sie dem eigenen Vater so etwas sagt. Und alle, auch Schäfer, wirken ein bisschen erleichtert.

Andreas Schäfer: „Die Schuhe meines Vaters“. DuMont, 208 Seiten, 22 Euro. Nächste Literatour-Nord-Lesung: Senthuran Varatharajah mit „Rot (Hunger)“. Sonnabend, 10. Dezember, ab19.30 Uhr im Literaturhaus Hannover.