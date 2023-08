Long-Covid ist eine Krankheit, die bisher wenig erforscht ist. Und es gibt kein Patentrezept. Das Land bietet Betroffenen jetzt eine Service-Hotline an, die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) unterstützt Hausärztinnen und Hausärzte. Die wichtigsten Fragen und Antworten zu Long-Covid.

Hannover. Bis zu 400.000 Menschen in Niedersachsen haben zwar eine Corona-Infektion überstanden, sind aber noch immer krank. Sie leiden an Long-Covid. Ein Patentrezept gegen die bisher nur wenig erforschte Krankheit gibt es nicht. Das Land will jetzt aber verstärkt helfen. Dafür gibt es seit Neustem ein Beratungstelefon. Die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) bietet zusätzlich von September an Hausärzten und Patientinnen eine spezielle Beratung bei Long-Covid an.