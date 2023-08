﻿Krankheit nach Corona-Infektion: Das müssen Sie über Long-Covid wissen

Hannover. Bis zu 400.000 Menschen in Niedersachsen haben zwar eine Corona-Infektion überstanden, sind aber noch immer krank. Sie leiden an Long-Covid. Ein Patentrezept gegen die bisher nur wenig erforschte Krankheit gibt es nicht. Das Land will jetzt aber verstärkt helfen. Dafür gibt es seit Neustem ein Beratungstelefon. Die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) bietet zusätzlich von September an Hausärzten und Patientinnen eine spezielle Beratung bei Long-Covid an.

Was bedeutet Long-Covid, was bedeutet Post-Covid?

Als Long- oder Post-Covid bezeichnet man Langzeitfolgen nach einer Ansteckung mit dem Coronavirus. Man spricht von Long-Covid, wenn die Symptome vier Wochen nach der Covid-19-Erkrankung noch bestehen oder neu auftreten. Dauern die Symptome mehr als drei Monate nach Ende der Covid-19-Erkrankung an, handelt es sich um Post-Covid.

Welche Symptome treten auf?

Typische Symptome bei Long- und Post-Covid sind Müdigkeit und Erschöpfung. Oft wird auch von einer chronischen Müdigkeit berichtet. Außerdem treten Kopfschmerzen, Atembeschwerden und eine eingeschränkte Belastbarkeit auf. Patientinnen und Patienten leiden auch unter Geruchs- und Geschmacksstörungen sowie Konzentrations- und Gedächtnisproblemen. Außerdem treten unter anderem depressive Verstimmungen sowie Angst- und Schlafstörungen auf.

Wie viele Fälle von Long- und Post-Covid gibt es?

Es ist sehr schwer, eine verbindliche Zahl der Betroffenen zu benennen. Die Experten gehen, davon aus, dass bis zu zehn Prozent der Infizierten an Long- oder Post-Covid leiden. Seit Pandemiebeginn wurden in Niedersachsen rund 3,9 Millionen Infektionen an das RKI gemeldet. Die Zahl der betroffenen Niedersachsen könnte demnach bei 400.000 liegen.

Keine Luft: Viele Betroffene leiden auch unter Atemnot. © Quelle: Uwe Anspach, dpa

Wie hoch ist die Zahl der Krankschreibungen?

Die AOK Niedersachsen hat Arbeitsunfähigkeitsdaten der Krankenkasse seit Januar 2021 bis heute ausgewertet. Von 1,2 Millionen krankengeldberechtigten Mitgliedern waren 13.500 mit der Diagnose Long-Covid krankgeschrieben. Hochgerechnet auf alle Covid-Infizierten in Niedersachsen entspricht das einem Anteil von rund zwei Prozent. Die Erkrankung kommt in sehr unterschiedlicher Ausprägung vor. Ungefähr 95 Prozent der Betroffenen sind wieder arbeitsfähig und die Krankschreibungen dauern inzwischen durchschnittlich noch 15 Tage. Die Daten weisen aktuell aber auch 700 schwerer betroffene Fälle aus.

Was ist mit den Impfschäden?

In Niedersachsen sind rund 400 Menschen gemeldet, die gesundheitliche Schäden durch eine Impfung geltend gemacht haben. Die Betroffenen leiden unter ähnlichen Einschränkungen wie die von Long-Covid-betroffenen Menschen. Das Syndrom wird auch als Post-Vac bezeichnet.

Wo gibt es Hilfe?

Erste Anlaufadresse ist der Hausarzt oder die Hausärztin. Unterstützung gibt es aber auch beim neu eingerichteten Beratungstelefon des Landes Niedersachsen. Die Hotline ist eine landesweit zentrale Anlaufstelle, um Informationen über das Erkrankungsbild zu geben, eine Beratung anzubieten und Ansprechstellen zu vermitteln. Betroffene und Interessierte erhalten Unterstützung, um einen Weg in das Versorgungssystem zu finden, um allgemeine Informationen zum Erkrankungsbild zu bekommen, um relevante Adressen und Kontakte zu erfahren und um konkrete Antworten auf individuelle Fragen zu erhalten. Die Beraterinnen und Berater nehmen jedes Anliegen ernst, hören zu, bieten Unterstützung an und zeigen Perspektiven auf, verspricht das Land. Dort können sich auch Menschen mit Impfschäden melden.

Stellen das Beratungstelefon vor: Prof. Nils Schneider von der MHH (von links), Gesundheitsminister Andreas Philippi und der niedersächsische AOK-Chef Jürgen Peter. © Quelle: Michael Matthey, dpa

Wie und wann erreiche ich die Hotline?

Unter der Telefonnummer (0511) 120 2900 von Montag bis Freitag in der Zeit von 10 bis 14 Uhr.

Welche Hilfe gibt es außerdem?

Im September startet an der MHH eine virtuelle Covid-Rehabilitationsklinik. Dort sollen Hausärztinnen und Hausärzte Unterstützung bei der Behandlung von Long-Covid-Patienten erhalten, erläutert Prof. Nils Schneider von der Medizinischen Hochschule. Die Hausärzte können sich mit ihren Patientinnen bei einem MHH-Expertenteam Rat holen.

Wie wird behandelt?

Es gibt kein Patentrezept gegen Long-Covid. Aber den Patientinnen und Patienten könne geholfen werden, betont Prof. Nils Schneider von der MHH. Die Behandlung und Beratung koste allerdings Zeit. Es handele sich um komplizierte Krankheitsbilder. Schneider berichtet von einer Patientin, die zunächst noch nicht einmal in der Lage gewesen sei, Mails zu beantworten. Nur sehr langsam finde die Frau in ihr früheres Leben zurück.

Gibt es ein Medikament?

Ja und Nein. Das aus den USA kommende Medikament BC 007 wird gerade klinisch erprobt. Solche Verfahren ziehen sich aber bis zur Zulassung oft länger hin. Die Mediziner setzen in den Wirkstoff Hoffnung. Allzu oft werde bei neuen Medikamenten die Hoffnung aber nicht erfüllt, sagt Prof. Nils Schneider.

