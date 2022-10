﻿So empfängt Stephan Weil die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten in Herrenhausen

Hannover. Die Flaggen aller 16 Bundesländer wehen am Donnerstag vor dem Schloss Herrenhausen im Wind – Niedersachsen empfängt die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten aus ganz Deutschland. Der rote Teppich liegt bereit. Ein Helikopter kreist über dem Stadtteil, vier Pferde der Reiterstaffel beziehen vor dem Eingang Stellung. Auf dem Parkplatz der Herrenhäuser Gärten steht die polizeiliche Verstärkung bereit. Passanten halten inne und fragen nach, was hier heute passiert. Eine Ministerpräsidentenkonferenz? Mit Stephan Weil und den anderen Regierungsschefs? Ein paar Schaulustige bleiben am Tor stehen und zücken ihre Handys, um festzuhalten, wenn politische Prominenz in Herrenhausen zu Gast ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kurz vor 14 Uhr fährt die schwarze Limousine mit Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) vor. Niedersachsens aktueller und wohl auch künftiger Regierungschef empfängt seine Amtskolleginnen und -kollegen persönlich. Zuerst trifft Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ein. Ein paar freundliche Worte zum Empfang, kurze Wortwechsel, der Blick in die Kameras – dann weist Weil den Gästen den Weg zum Eingang. Zuletzt trifft die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer (SPD) ein, die von Weil in das Schloss geleitet wird.

Die Stimmung wirkt entstpannt. Kurz zuvor wurde bereits gemeinsam im Gästehaus der niedersächsischen Landesregierung zu Mittag gegessen. Und überhaupt: Man kennt sich ja. Für viele der Beteiligten sind diese Treffen inzwischen Routine. Nur die Kulisse ist eine andere. Die letzte außerplanmäßige Bund-Länder-Runde liegt erst zweieinhalb Wochen zurück. Angesichts der aktuellen Krisen gibt es viel zu bereden und abzustimmen.

Blick in den Festsaal: Hier tagt die A-Runde. © Quelle: IMAGO/Bernd Günther

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zu Gast im Schloss Herrenhausen

Die große Arbeit geschieht hinter den Kulissen. Erst im Oktober hat Niedersachsen den Vorsitz für die Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) übernommen. Doch die Vorbereitungen für die Auftaktveranstaltung in Herrenhausen haben bereits vor Monaten begonnen. Rund 130 Personen sind von Mittwoch bis Freitag zu Gast. Am Freitag werden noch Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erwartet.

Die sogenannten A-Länder unter SPD-Führung tagen am Donnerstag im Festsaal in der ersten Etage. Die B-Länder unter CDU-Führung besprechen sich in einem Konferenzraum im Keller des Schlosses. Die Verhandlungen ziehen sich in die Länge. Nur die Ministerpräsidenten Rainer Haseloff (Sachsen-Anhalt, CDU), Windfried Kretschmann (Baden-Württemberg, Grüne) und Daniel Günther (Schleswig-Holstein, CDU) nehmen zunächst an der geplanten Führung durch die Herrenhäuser Gärten am Nachmittag teil.

Die Gäste in Herrenhausen: Die Regierungschefs der 16 deutschen Bundesländer. © Quelle: IMAGO/Bernd Günther

Fotos mit den „Nanas“ in der Grotte

Garrtendirektorin Anke Seegert persönlich zeigt den Gästen das Gelände. Die Herren zeigen sich interessiert – es geht um die Geschichte des Barockgartens und um die optimalen Bedinungen für Buchsbaumpflanzen. Zahlreiche Presse- und Kameraleute folgen der kleinen Gruppe über das Gelände. Auch die Grotte wird besichtigt, die von der Künstlerin Niki de Saint Phalle neu gestaltet wurde. Interessiert betrachten die Ministerpräsidenten die Figuren und bunten Mosaike. Nach der Bedeutung der „dicken Frauen“ wird gefragt. Das seien „Nanas“ korrigiert Seegert freundlich und berichtet vom Wirken der französischen Künstlerin in Hannover und ihren Gedanken zum Matriarchat. Die Grotte scheint es den Ministerpräsidenten durchaus angetan zu haben. Winfried Kretschmann lässt sich sogar noch von Rainer Haseloff neben einer der „Damen“ fotografieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Besichtigung der Grotte von Niki de Saint Phalle in Herrenhausen: Anke Seegert mit Daniel Günther, Winfried Kretschmann und Rainer Haseloff. © Quelle: Elisabeth Woldt

Derweil tagt die A-Runde im Festsaal weiter. Der Zeitplan ist etwas im Verzug. Die ersten Teilnehmenden der B-Runde brechen bereits auf. Am nächsten Morgen geht es mit gemeinsamen Besprechungen weiter. Weil tritt noch einmal vor die Presse und berichtet vom Stand der Verhandlungen. Die Berliner Oberbürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) nutzt noch die Chance für einen kurzen Spaziergang durch den Großen Garten. Währenddessen laufen im Galeriegebäude die Vorbereitungen für das gemeinsame Abendessen. Hier ist die Presse nicht dabei.