﻿Mutmaßlicher Barenburg-Täter ist vorbestraft: Er hat in Uchte einen 14-Jährigen entführt

Katastrophenschutz

Warntag: Städte in Niedersachsen fordern 500 Millionen Euro für den Katastrophenschutz

Am Donnerstagvormittag wird es laut: Um 11 Uhr löst das Bundesamt für Bevölkerungsschutz am bundesweiten Warntag einen Probealarm aus. Städte und Landkreise in Niedersachsen sind bereits alarmiert: Für einen effektiven Bevölkerungsschutz fehle enorm viel Geld, warnen sie.