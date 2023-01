﻿Nachwuchsproblem: Immer weniger Bewerber bei Polizei in Niedersachsen

Hannover. Die Polizei Niedersachsen hat ein Nachwuchsproblem, die Zahl der Bewerbenden geht deutlich zurück. 2022 waren es 4339 Interessenten für das sogenannte erste Einstiegsamt, wie das Landesinnenministerium in Hannover auf dpa-Anfrage mitteilt. 2021 lag die Zahl noch bei rund 4600, drei Jahre davor noch bei mehr als 6000. Im vergangenen Jahr haben rund 900 Menschen im ersten Einstiegsamt begonnen. Gründe sind laut Gewerkschaft der Polizei (GdP) die verhältnismäßig schlechte Bezahlung und maroden Gebäude – etwa in Hannover.

„Wir denken nicht, dass es einen Rückgang an jungen Menschen gibt, die gerne anderen helfen und sich für den Erhalt unserer Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie einsetzen wollen, was immer noch die größte Motivation für den Polizeiberuf ist“, teilt die Landes-GdP mit. Es sei allerdings zu befürchten, dass die wahrgenommene Attraktivität des Arbeitsumfeldes im Vergleich zu vielen Alternativen zum Arbeitsmarkt nachlasse. „Ein Beispiel, das man auch als Außenstehender wahrnehmen kann, sind die Gebäude, in denen die Polizistinnen und Polizisten ihren Dienst versehen. Hier gibt es sehr viele negative Beispiel, die kein Ruhmesblatt Niedersachsens sind.“

Offen gelassen: Direkt neben dem Pissoir im Haus der 2. Hundertschaft ist das Rohr nur lieblos geflickt worden. © Quelle: Peer Hellerling

„Moloch“: Marode Polizeiwachen in ganz Niedersachsen

Das betrifft unter anderem die Kaserne der Zentralen Polizeidirektion (ZPD) in Hannover: Die zwei Hundertschaften nannten ihre Liegenschaft in einem Brandbrief "Moloch": Legionellenbefall, Risse im Mauerwerk, gesperrte Zimmer, Heizungsprobleme. Weil seit Jahrzehnten nicht investiert wird, kaufen die Beamtinnen und Beamten inzwischen auf eigene Kosten Farbe und streichen ihre Unterkünfte sogar selbst. Auch bei der Polizeidirektion Hannover sind einzelne Gebäude in keinem guten Zustand, darunter das historische Hauptgebäude an der Waterloostraße.

Schon 2019 prangerte die GdP den Zustand der einzelnen Reviere und Stationen in ganz Niedersachsen an. Immerhin sicherte das Land für alle Polizeiliegenschaften in Niedersachsen ein erstes Sondervermögen über 311 Millionen Euro an. Angesichts des immensen Sanierungsstaus, explodierender Kosten und des Fachkräftemangels dürften die Arbeiten dennoch lange dauern. Allein die ZPD geht davon aus, dass für die Kaserne in Hannover 30 bis 50 Millionen Euro nötig sind.

GdP Niedersachsen: „Land als Arbeitgeber ist gefragt“

Ein weiterer Aspekt: Die Bundespolizei ist laut GdP bei Gehältern und Zulagen wesentlich besser aufgestellt. Auch das führe zu sinkenden Bewerberzahlen. „Hier ist das Land als Arbeitgeber gefragt, sowohl in Sachen Bezahlung und Personaldeckung, aber auch in Bezug auf Themen wie Gleichstellung, Perspektiven bei Teilzeitbeschäftigung und genereller Vereinbarkeit von Familie und Beruf aktuellen Ansprüchen zu entsprechen.“

Und wenn das Land nicht schon längst Änderungen vorgenommen hätte, gäbe es vermutlich noch weniger Interessenten. Laut Innenministerium wurde die geschlechtsabhängige Mindestkörperlange 2018 im Bundesland angepasst. Demnach müssen männliche Bewerber seitdem auch wie Frauen mindestens 1,63 Meter groß sein. Zuvor mussten sie demnach mindestens fünf Zentimeter größer sein.

Von Peer Hellerling und Marc Niedzolka/dpa