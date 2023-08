﻿Neue MHH: Warum dauert das alles so lange?

Interview. Herr Landré, der Bauplatz der neuen Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) am Stadtfelddamm ist seit 2019 geräumt, wann geht es denn endlich mit dem Neubau los? Die eine Milliarde Euro des Landes liegt ja auch schon ein paar Jahre bereit.

Es passiert viel, das keiner sieht. Der Neubau einer Uniklinik ist ein komplexes Großbauprojekt, für das es keine Blaupause gibt. Auf dem Baufeld geschieht daher erst lange nach dem Projektbeginn etwas. Ich kann aber verstehen, dass die Bürger denken: Ich sehe nichts, also passiert bislang auch nichts. Tatsächlich arbeitet die Hochschulmedizin Hannover Baugesellschaft mbH (HBG) als gemeinsame Tochter der MHH und uns derzeit intensiv an der Vorbereitung des Baus.

Was passiert denn?

Die HBG arbeitet gerade an der sogenannten Bauabschnittsplanung. Dabei wird festgestellt, was alles gebraucht wird. Es wird also festgelegt, welche Klinik welche räumlichen Kapazitäten inklusive der Ausstattung benötigt – auch mit Blick auf den Bedarf in der Zukunft. Am Ende dieses Prozesses, im März 2024, erhalten sie zunächst ein langes Textdokument mit ein paar Excel-Tabellen. Bis dahin ist es – überspitzt gesagt – unsere Aufgabe als Controllinggesellschaft, auch mal „Nein“ zu sagen. Denn wir wollen mit den vom Land zur Verfügung gestellten Finanzmitteln durch ein standardisiertes Verfahren das bestmögliche Krankenhaus bauen.

Chefplaner: Burkhard Landré hält beim MHH-Bau die Fäden in der Hand. © Quelle: Elena Richert

Wie geht es dann weiter?

Parallel zur Bedarfsfeststellung bereitet die HBG jetzt schon die Ausschreibungen für die externen Planer vor. Architekturbüros und Fachplaner planen dann konkret zuerst im Maßstab 1:200, dann im Maßstab 1:100 und schließlich im Maßstab 1:50. Eine Planungszeit von drei Jahren ist bei einem so großen Projekt ganz normal.

Keine Blaupause, warum kann man den MHH-Bau nicht mit einem anderen Gebäude vergleichen?

Es gibt kein vergleichbares Projekt. Das liegt unter anderem an den hohen Anforderungen, die bei einem universitären Maximalversorger wie der MHH zu beachten sind. Anders als beim Bau eines Mehrfamilienhauses, bei dem Wasser, Abwasser sowie Stromleitungen und Heizung in jedem Zimmer zu bedenken sind, kommen beim MHH-Neubau viele weitere Anforderungen hinzu: zukunftsweisende betriebsorganisatorische Prozesse, moderne technische Gebäudeausstattung und Hygienestandards sowie eine Bauweise, die uns einen möglichst nachhaltigen Betrieb ermöglicht.

Burkhard Landré Burkhard Landré ist seit Gründung der Dachgesellschaft Bauvorhaben Hochschulmedizin Niedersachsen mbh im Juni 2019 als deren Geschäftsführer tätig. Der 55-jährige Jurist verfügt über langjährige Erfahrung in der Begleitung der öffentlichen Hand bei komplexen und innovativen Großbauprojekten. Zuvor war er von 2009 bis 2019 bei einem Beratungsunternehmen für die öffentliche Hand verantwortlich für den Bereich Gesundheitswesen und Forschung. Er betreute zahlreiche Projekte im Krankenhausbau, Medizintechnik sowie Strategieprojekte beim Bund und mehreren Bundesländern.

Wann wird denn das erste Gebäude in Betrieb gehen?

Wir arbeiten gemeinsam mit allen Beteiligten gerade intensiv daran, die Prozesse zu beschleunigen. Der Rohbau wird relativ schnell stehen, dann folgt mit der technischen Gebäudeausstattung der Innenausbau, der immerhin die Hälfte des Investitionsvolumens ausmacht. Dann kommt der Umzug. Das wird noch einmal ein großer Kraftakt. Im Moment hängen sowohl der Baubeginn als auch die bauliche Inbetriebnahme davon ab, wie gut die Beschleunigungsmaßnahmen greifen.

Herr Landré, was passiert als Nächstes am Stadtfelddamm?

Einer der nächsten Schritte wird die Suche nach Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg sein. Durch entsprechende Schutzmaßnahmen soll dieser Prozess ohne weitere Folgen für den Betrieb der MHH umgesetzt werden.

Heutzutage ist bei Neubauten auch der Klimaschutz ein Thema. Wie sieht es da bei der neuen MHH aus?

Wir denken das natürlich mit. Ich bin von Anfang an im regelmäßigen Austausch mit Umweltverbänden, die uns beim Thema Nachhaltigkeit begleiten. Ich treffe mich zum Beispiel regelmäßig mit Health for Future. Andererseits müssen Sie bedenken, dass rein rechnerisch ein Bett in einer Uniklinik im Jahr so viel Energie verbraucht wie zwei bis drei Einfamilienhäuser.

Zuletzt gab es Schlagzeilen, ob die Stadtbahn, wie geplant, zum Stadtfelddamm führen wird. Wie ist der Stand der Dinge?

Land, Landeshauptstadt und Region streben eine einvernehmliche Lösung zum Trassenverlauf an. Nach dem Sommer findet dazu ein Spitzengespräch statt.

