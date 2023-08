﻿Neue MHH in Hannover: Baubeginn ist erst für 2029 geplant

Hannover. Zwar mussten die Kleingärten auf dem Baugelände für die neue Medizinische Hochschule Hannover (MHH) schon vor einigen Jahren weichen. Aber bis zum Baubeginn wird es noch ein bisschen dauern. Das zuständige Wissenschaftsministerium rechnet derzeit für das Jahr 2029 mit dem ersten Spatenstich für die neue MHH. Im Jahr 2033 oder 2034 könnte der erste Bauabschnitt dann den Betrieb aufnehmen. Zunächst sollte der erste Bauabschnitt bereits im Jahr 2030 in Betrieb gehen. Als Gründe für die zeitlichen Verzögerungen werden langwierige Planungen und komplizierte Strukturen bei den Baugesellschaften genannt.

Geplant sind zunächst 562 Betten, davon 120 auf Intensivstationen, und 24 Operationssäle. Dafür hatte der Haushaltsausschuss des Landtages vor der Sommerpause 974 Millionen Euro bewilligt. Zum ersten Bauabschnitt gehören die zentrale Notaufnahme, Notfall und Trauma, Herz und Lunge und ein wesentlicher Teil des Kopf- und Nerven-Zentrums.

Summe reicht noch nicht für den Neubau

Die Planerinnen und Planer gehen von einer Nutzfläche von 52.000 Quadratmetern aus. Auch ein Parkhaus am neuen MHH-Standort am Stadtfelddamm ist im ersten Bauabschnitt vorgesehen. Der Bauabschnitt kann mit dem vorgesehenen Geld so gebaut werden, dass er in sich voll funktions- und betriebsfähig ist, teilte eine Sprecherin des zuständigen Wissenschaftsministeriums mit. Die MHH hat derzeit rund 1500 Betten.

Das Land Niedersachsen hat in einem Sondervermögen den beiden Universitätskliniken in Hannover und Göttingen jeweils 1,05 Milliarden Euro für Neubauten zur Verfügung gestellt. Die Summe wird allerdings nicht für den MHH-Neubau ausreichen, die Gesamtkosten waren zuletzt auf 3,2 Milliarden Euro beziffert worden.

Bettenhaus ist in die Jahre gekommen

Der Neubau der MHH ist nötig, weil das im Jahr 1971 gebaute Bettenhaus in die Jahre gekommen ist. Eine zunächst überlegte Sanierung auf dem derzeitigen MHH-Areal ist nach Expertenangaben aus wirtschaftlicher Sicht nicht sinnvoll.

Der Neubau sei ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Medizin von morgen, sagt MHH-Präsident Prof. Michael Manns. Der erste Bauabschnitt sei „ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zu einem umfassenden zukünftigen Hannover Health Science Campus“, der Krankenversorgung, Forschung, Lehre und die Umsetzung der Forschungsergebnisse in die medizinische Versorgung bündele.

