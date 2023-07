﻿Bund will Neubau der Bahnstrecke Hannover-Hamburg

Hannover. Im Streit um den Aus- oder Neubau der Bahnstrecke zwischen Hannover und Hamburg hat sich die Bundesregierung jetzt klar positioniert. Nach Ansicht von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) ist ein Neubau entlang der Autobahn 7 notwendig, um die Ziele einer Verkehrsverlagerung von der Straße auf die Schiene und den angestrebten Deutschlandtakt der Bahn erreichen zu können. Das geht aus der Antwort des Ministeriums auf ein Schreiben von Hannovers Regionspräsident Steffen Krach (SPD) hervor, die dieser Zeitung vorliegt.

Keine der von der Deutschen Bahn „betrachteten Varianten eines Bestandsausbaus konnte die verkehrlichen, kapazitativen und wirtschaftlichen Anforderungen erfüllen“, schreibt der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesverkehrsministerium, Michael Theurer, an Krach. Im Ergebnis der bisherigen Planungen sei deshalb klar, „dass nur ein umfassender Aus- beziehungsweise Neubau langfristig ausreichende Kapazitäten für die notwendige Engpassbeseitigung im Korridor Hamburg-Hannover gewährleistet“.

Bund und Bahn wollen Alpha-E nicht

Die Bundesregierung wischt damit auch den Beschluss des Dialogforums Schiene Nord von 2015 vom Tisch, bei dem sich Bund, Land, Bahn und Bürgerinitiativen auf die sogenannte Variante Alpha-E verständigt hatten, die einen Ausbau der Bestandsstrecke über Lüneburg, Uelzen und Celle vorsieht. Die Rahmenbedingungen und Anforderungen an ein modernes Schienennetz hätten sich massiv verändert, schreibt Theurer. Neben dem Deutschlandtakt als „bundesweites Konzept für eine Attraktivitätssteigerung des Verkehrsträgers Schiene“ zeichne sich eine deutliche Zunahme der globalen und nationalen Warenströme ab.

Im Frühjahr hatten Spitzenpolitiker aus der Region Hannover in einem gemeinsamen Brief an Wissing gefordert, auf eine Neubaustrecke zu verzichten. Zu den Unterzeichnern der Erklärung zählten neben Krach auch Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) sowie mehrere Bürgermeister und Bundestagsabgeordnete. Die Deutsche Bahn plädiert dagegen seit Längerem für einen Neubau entlang der A 7. Zuletzt wurden noch vier Varianten diskutiert.

Konflikt bricht wieder auf

Im Dauerkonflikt über den Ausbau der Zugstrecke war es in den vergangenen Tagen abermals zu Streit in der Bundes- und Landespolitik gekommen. Der niedersächsische CDU-Verkehrspolitiker Marcel Scharrelmann forderte von Landesverkehrsminister Olaf Lies (SPD), die klare Linie der Landesregierung gegenüber den Grünen durchzusetzen. Die CDU will an Alpha-E festhalten. Der SPD-Bundesvorsitzenden Lars Klingbeil ist gegen einen Neubau, weil die Trasse durch seinen Wahlkreis im Heidekreis führen würde.

Der verkehrspolitische Sprecher der Grünen-Landtagsfraktion, Stephan Christ, machte sich wiederum für eine Neubautrasse durch die Lüneburger Heide stark. „Der Aus- und Neubau im Bestand ist mit Sicherheit nach jahrzehntelanger Diskussion die einfachste und eine erstrebenswerte Lösung“, sagte Christ. Wenn die Kapazitäten jedoch nicht ausreichten, um die angestrebte Erhöhung der Fahrgastzahlen zu meistern, würden sich die Grünen dafür einsetzen, dass auch Züge in der Lüneburger Heide halten, sagte Christ.

CDU fordert schnelle Entscheidung

Der Bundeschef der Jungen Union, Tilman Kuban, kritisierte die Bundesregierung. „Wer regiert, muss gemeinsam Lösungen erarbeiten und nicht nur Chaos verbreiten“, sagte Kuban dieser Zeitung. Es liege an den Ampel-Fraktionen, dass Sorgen über Gesetzgebungsvorhaben nicht nur öffentlich geäußert, sondern auch konkrete Maßnahmen eingeleitet würden. „Die CDU fordert daher die Bundesregierung auf, jetzt zügig einen Beschlussvorschlag im Bundestag einzubringen.“

