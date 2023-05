﻿Land unterstützt Kultur mit Millionen: So kommen Einrichtungen an das Geld

Hannover. Das Land Niedersachsen unterstützt Kultureinrichtungen sowie Einrichtungen der Erwachsenenbildung im Land mit insgesamt 27 Millionen Euro. Die Eckpunkte für die Hilfe hat die Landesregierung am Dienstag beschlossen und vorgestellt. Das Geld, von dem auch viele Einrichtungen in Hannover profitieren sollen, wurde bereits im Nachtragshaushalt 2022/2023 eingeplant. Hintergrund der Unterstützungsmaßnahmen sind die Folgen des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine, die die Kulturbranche hart treffen – durch die Inflation, durch gestiegene Energiekosten, aber auch durch eine einbrechende Nachfrage. 

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Wir sehen, dass der ganze Kulturbereich noch immer gebeutelt ist nach Corona und sich noch nicht erholen konnte“, sagt Kultur- und Wissenschaftsminister Falko Mohrs (SPD). „Wir wollen die Kultur erhalten, wir brauchen die Kultur als Gesellschaft und als Demokratie und hier stehen wir als Land eben auch bereit, um zu unterstützen.“

Diese Programme für den Kulturbereich wurden aufgesetzt:

Mit insgesamt 7,8 Millionen Euro profitieren Landeseinrichtungen von der Unterstützung – in Hannover also zum Beispiel das Staatstheater, das Sprengel-Museum, die Kestner Gesellschaft und die Leibniz Bibliothek. Die Förderung erfolge in pauschaler Form, teilt das Kulturministerium mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kulturelle Landeseinrichtungen, wie zum Beispiel das Sprengel-Museum, werden pauschal vom Land unterstützt, um die Folgen der Energiepreissteigerungen zu kompensieren. © Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Mit rund 4 Millionen Euro ergänzt das Land Niedersachsen zudem den Kulturfonds Energie des Bundes. Dort können öffentliche und private Kultureinrichtungen Geld beantragen, um die gestiegenen Energiekosten zu bewältigen. 50 bis 80 Prozent übernimmt der Bund – mit nur einem Klick mehr können Einrichtungen in Niedersachsen nun eine weitere Aufstockung auf 100 Prozent beim Land Niedersachsen beantragen. „Wir reden hier ja sehr oft von ehrenamtlich getragenen Strukturen, denen wir es so leicht wie möglich machen wollen“, sagt Falko Mohrs. Von dieser Förderung können zum Beispiel auch Kinos, Konzerthäuser, Kunst- und Kulturzentren profitieren.

Der Förderzeitraum beginnt rückwirkend am 1. Januar 2023. Interessierte können sich bereits registrieren, ab dem 6. Juni sei die Antragstellung möglich, erklärt das Kulturministerium.

Kulturfonds Energie des Bundes: Hier geht es zur Antragsplattform

Auch kleine Kultureinrichtungen erhalten Hilfe

Das bereits existierende „Investitionsprogamm für kleine Kultureinrichtungen“ wird um 3 Millionen Euro aufgestockt. Dabei werden Maßnahmen zur Verbesserung des Energiebedarfs unterstützt. Das Geld werde über die Landschaften und Landschaftsverbände als Träger der regionalen Kulturförderung umgesetzt. Hier können zum Beispiel Heimatvereine, Amateurtheater, Kunstvereine, Kunstschulen, Musikschulen und Musikzentren von der Hilfe profitieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Regionale Kulturförderung: Hier geht es zur Übersicht der Verbände mit den jeweiligen Ansprechpartnern

Härtefallfonds soll Entlastung bringen

Rund 4 Millionen Euro stehen sind im Rahmen eines Härtefallfonds vorgesehen. Hier sollen Kultureinrichtungen, die nicht von den anderen Förderprogrammen erfasst sind, entlastet werden. Eine Antragstellung wird erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich sein.

Für die Unterstützung der sieben Theater- und Orchester in kommunaler Trägerschaft in Niedersachsen sind zudem 2,9 Millionen Euro vorgesehen. Geschäftsstellen von Kulturverbänden sollen mit insgesamt 300.000 Euro beim Stemmen der Herausforderungen der Energiekrise unterstützt werden. Die Soforthilfe in Höhe von 5 Millionen Euro für die niedersächsische Erwachsenenbildung, also zum Beispiel die 86 Volkshochschulen im Land, wurde laut dem Kulturministerium bereits ausgezahlt.

HAZ