﻿Niedersachsen ruft höchste Dürrewarnstufe aus

Hannover. In Niedersachsen herrscht die höchste Dürrewarnstufe 5. Das Land bereitet sich daher auf drohende Gefahren in trockenen Zeiten vor: Das niedersächsische Innenministerium hat am Montag mitgeteilt, dass ab „voraussichtlich 15. Juni“ zwei Löschflugzeuge mit je 3000 Liter Löschwasser Fassungsvermögen auf dem Flughafen Braunschweig/Wolfsburg stationiert werden sollen. Sie sollen im Bedarfsfall eigens für die Bekämpfung von Waldbränden eingesetzt werden.

Folge der Trockenheit im Harz: Am Brocken war am Sonntagabend ein Brand ausgebrochen. © Quelle: Cevin Dettlaff/dpa

Doch die Situation im Flächenland Niedersachsen ist sehr unterschiedlich. „Derzeit haben wir wegen der Trockenheit keine aktuellen Einsätze“, sagt Kristof Schwake, Sprecher der Feuerwehr Hannover. Die Situation in der Region Hannover sei nicht vergleichbar mit dem Harz. Dort war am Sonntag unterhalb des Brockens ein etwa zwei Hektar großer Flächenbrand ausgebrochen. Aber auch in der Region Hannover müssen die Landwirte jetzt schon anfangen, ihre Felder zu bewässern.

Feuerwehr Hannover hat zwei große Löschfahrzeuge

Bei der Feuerwehr Hannover gibt es nach Auskunft Schwakes zwei große Löschfahrzeuge mit je 10.000 Litern Löschwasser – ein normaler Löschzug hat 2500 Liter Wasser. „Bei Flächenbränden setzten wir verstärkt auch auf Feuerpatschen“, sagt der Sprecher. „Der größte Feind der Brandbekämpfung ist das Totholz“, erklärt der Feuerwehrsprecher. Im Harz gebe es davon jede Menge. Kommt dann auch noch Wind dazu, breite sich der Brand schnell über eine größere Fläche aus.

2023 ist in Hannover mehr Niederschlag gefallen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für Hannover aktuell bis Freitag eine Dürrewarnstufe 3 vorher. „Die Waldbrandgefahr ist im mittleren Bereich“, sagt Dennis Dix, Sprecher der Stadt Hannover. Hannovers Wälder zeichneten sich als Mischwälder mit hohem Laubbestandteil aus. Die Forstverwaltung sei bereits dabei, einige der in den vergangenen Jahren gepflanzten Jungbäume zu bewässern.

Unterm Strich hat es in der Landeshauptstadt von Januar bis einschließlich Mai 2023 laut Informationsportal Proplanta sogar deutlich mehr geregnet als im Jahr zuvor. Rund 243 Liter fielen im Durchschnitt auf den Quadratmeter, 2022 waren es lediglich 190,6 Liter. Auch in Niedersachsen regnete es nach Angaben der Statistikplattform Statista im Januar, Februar und März zum Teil deutlich mehr als im langjährigen Mittel (Zeitraum 1961 bis 1990). Im April verzeichneten die Meteorologen dann allerdings lediglich 48 Liter pro Quadratmeter, im langjährigen Mittel sind es 52 Liter. Im Mai betrug die Niederschlagsmenge sogar nur 36 Liter (61 Liter).

Tiefe Bodenschichten sind trocken

Laut dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung herrschte am Wochenende in mehreren Bundesländern in tieferen Bodenschichten außergewöhnliche Dürre. Viele Pflanzen beziehen ihr Wasser aus den tieferen Bodenschichten bis 1,80 Meter Tiefe. „Durch den Klimawandel sind Dürren in Europa deutlich wahrscheinlicher und auch intensiver geworden“, sagte Klimaforscher Fred Hattermann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Es sei in Deutschland im Durchschnitt um zwei Grad wärmer geworden. Somit gestalteten sich auch die Winter kürzer, in denen sich Grundwasser, Seen und Böden wieder auffüllen könnten. Außerdem gebe es zunehmend lang anhaltende Wetterlagen – etwa Hochdruckgebiete ohne Regenfälle. Besonders stark betroffen von den Folgen des Klimawandels ist der Harz. Die Monokultur des Fichtenbestandes in der ehemaligen Bergbauregion ist laut Expertenmeinung zu 80 Prozent zerstört.

Brand in Lehrte-Ahlten 2022: Die Feuerwehr musste in einem Waldbereich löschen. © Quelle: FFW Lehrte

In der Region Hannover drohen beim Ernten Flächenbrände

In der Region Hannover beobachten die Feuerwehren trotz der bisher noch nicht alarmierenden Situation eine mögliche Entstehung von Flächenbränden. Denn bleibt es bei der Trockenheit, werden derartige Brände wie 2022 nicht ausbleiben. Beim Dreschen etwa reicht ein Funkenschlag, durch die Verbindung des warmen Motors der landwirtschaftlichen Maschine mit dem trockenen Getreide kann ein Acker schnell in Flammen stehen.

Braucht Wasser: Kartoffelacker in Burgwedel-Oldhorst. © Quelle: Rainer Dröse

Das Problem bei Flächenbränden ist die fehlende Wasserversorgung. Die Stadt Lehrte hat zum Beispiel Löschrucksäcke angeschafft. „Dabei wird relativ wenig Wasser sehr weit vernebelt“, erklärt Christian Janssen, Pressesprecher der Feuerwehr Lehrte. Häufig helfen auch Landwirte, die bei Waldbränden Brandschneisen ziehen.

