﻿Niedersachsen: Silvester-Angriffe auf Einsatzkräfte wohl mehrheitlich von Deutschen

Die Angriffe auf Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte in Niedersachsen zum Jahreswechsel hatten einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Vor allem in Hannover, Garbsen und Peine gab es Übergriffe. Das Innenministerium hat nun Fakten zu den Vorfällen vorgelegt.

Silvester 2022 in Hannover: Vor allem in Hannover und Garbsen wurden Polizisten und andere Einsatzkräfte mit Pyrotechnik angegriffen.

Hannover. Die Angriffe auf Einsatzkräfte in der Silvesternacht 2022/2023 sind in Niedersachsen wohl mehrheitlich von Deutschen ausgegangen. Das geht aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der CDU hervor. Demnach wurden 35 Verdächtige registriert, darunter 27 mit deutscher Staatsangehörigkeit, von denen acht noch eine weitere Staatsangehörigkeit hatten. Der AfD-Landtagsabgeordnete Stephan Bothe hatte Anfang Januar behauptet: „Die Männer, die Silvester für Terror, Verletzte und Verwüstung sorgten, hatten in der Masse einen Migrationshintergrund.“

Dem Ministerium zufolge wurden zum Jahreswechsel für den Zeitraum von 18 bis 6 Uhr landesweit 34 Angriffe auf Angehörige der Polizei, der Feuerwehr und des Rettungsdiensts erfasst. Dabei seien zwölf Polizisten, fünf Feuerwehrleute und ein Mitarbeiter des Rettungsdiensts verletzt worden, allerdings keiner so schwer, dass er als dienstunfähig gemeldet wurde. Außerdem seien acht Fahrzeuge beschädigt worden. 53 Strafverfahren wurden eingeleitet. Bundesweit war sogar von mindestens 282 Angriffen die Rede.

Silverster-Angriffe nicht politisch motiviert

Schon Ende Januar zeichnete sich ab, dass die Mehrheit der Angreifer eine deutsche Staatsbürgerschaft hat. Hinweise auf politische Motive der Täter gibt es den Angaben der Regierung zufolge nicht. Auch Situationen, in denen Einsatzkräfte bewusst in Hinterhalte gelockt wurden, seien nicht bekannt. Das Ministerium betonte zudem, dass die in Niedersachsen erfassten Angriffe in diesem Jahr „zahlenmäßig vergleichbar mit den vorpandemischen Jahren“ seien.

Vor allem im Raum Hannover und in Peine hatte es zum Jahreswechsel Angriffe auf Polizisten und weitere Einsatzkräfte gegeben. In Garbsen beispielsweise beschossen Jugendliche drei Feuerwehrleute mit Feuerwerkskörpern. Im Nachgang konnten ein 17- und 18-Jähriger als mutmaßliche Täter identifiziert werden. Weitere Fälle wurden aus Laatzen, dem Kronsberg und aus der List bekannt. Insgesamt leitete die Polizei der Landeshauptstadt sogar mehr als ein Dutzend Ermittlungsverfahren mit Bezug zur Silvesternacht ein.

Spuren der Silvesternacht: In Garbsen gab es nicht nur Übergriffe auf Einsatzkräfte, unter anderem auch eine Bushaltestelle ging zu Bruch. © Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

Menschen mit Migrationshintergrund unter Generalverdacht

Die Übergriffe an Silvester und Neujahr hatten bundesweit Empörung ausgelöst und eine Debatte über die Sicherheit von Einsatzkräften ausgelöst. Die CDU in Niedersachsen forderte mehr Videoüberwachung. Die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, Ferda Ataman, beklagte, dass dabei ein Generalverdacht gegen Menschen mit Migrationshintergrund ausgesprochen wurde. Das Bundesinnenministerium sprach sich in einem internen Papier für härtere Strafen aus, wenn Polizeibeamte und Rettungskräfte in einen Hinterhalt gelockt werden.