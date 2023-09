Innenministerin Daniela Behrens (SPD) spricht von einem schwierigen Herbst für Land und Kommunen. In den Aufnahmeeinrichtungen sind alle Plätze belegt. Die Kommunen müssen ab Oktober wieder mehr Asylsuchende aufnehmen.

Hannover. Die Zahl der Flüchtlinge in Niedersachsen nimmt dramatisch zu. Laut Innenministerium kommen inzwischen pro Woche mehr als 1300 Asylsuchende nach Niedersachsen. Damit hat sich Zahl seit Juli mehr als verdoppelt. Und es würden täglich mehr. Innenminister Daniela Behrens (SPD) warnte vor einem „schwierigen Herbst“ für das Land und die Kommunen. Die Landesaufnahmebehörde stoße bei der Unterbringung an ihre Grenzen. Die Situation habe sich in den vergangenen Wochen „rapide verschärft“, sagte die SPD-Politikerin im Innenausschuss des Landtags.