﻿Niedersachsens „Reichsbürger“: Was wir über die Szene und Michael Fritsch wissen

In Niedersachsen gibt es rund 900 „Reichsbürger“, 50 von ihnen sind auch rechtsradikal. Durch die bundesweite Razzia gerät die Szene in den Fokus. Wir haben zusammengetragen, was wir über die Akteure und die jetzt Festgenommenen Michael Fritsch aus Hannover, dessen Lebensgefährtin Melanie R. und den Anwalt Paul G. wissen.

Hannover. Die bundesweite Razzia gegen 52 sogenannte Reichsbürger wirft ein Schlaglicht auf die Szene. Bei der groß angelegten Aktion haben Generalbundesanwalt, Bundeskriminalamt und Sicherheitsbehörden auf Landesebene mehr als 150 Objekte in Deutschland, Österreich und Italien durchsucht, 25 Personen wurden festgenommen. Doch was macht eigentlich die "Reichsbürger" aus, und welche Rolle spielen die Akteure in Niedersachsen? Wir geben Antworten.

Worum geht es den „Reichsbürgern“?

"Reichsbürger" lehnen das aktuelle Staatsgefüge ab und erkennen die Bundesrepublik Deutschland nicht an. Sie wollen zurück zum historischen Reich. Rädelsführer der jetzt zerschlagenen Gruppe waren der Adlige Heinrich XIII P. R. und Rüdiger v. P., laut Medienberichten ein ehemaliger Fallschirmjäger-Kommandeur. Szenegröße Heinrich XIII P. R. war Vorsitzender des "Rats". Nach dem Umsturz wollte er Staatsoberhaupt werden. Rüdiger v. P. leitete den "militärischen Arm". 25 Verdächtige sollen direkte Mitglieder oder Unterstützer einer terroristischen Vereinigung sein.

Wo fanden Durchsuchungen in Niedersachsen statt?

Im Zuge der Razzia wurden drei niedersächsische "Reichsbürger" aus Hannover, Alfeld (Kreis Hildesheim) und dem Kreis Peine festgenommen. Der Bekannteste ist Michael Fritsch (59). Der ehemalige Kriminalhauptkommissar der Polizei Hannover radikalisiert sich seit 2020 zusehends. Im Kreis Peine traf es zudem dessen Lebensgefährtin Melanie R., die als Heilpraktikerin tätig ist. Außerdem nahm die Polizei Paul G. in der Landeshauptstadt fest. Nach Informationen dieser Redaktion ist er Jurist mit Schwerpunkt Datenschutz. Der Anwalt von Fritsch hat am Mittwoch auf schriftliche und telefonische Anfragen dieser Redaktion nicht reagiert.

Welche Rolle spielen Melanie R. und Paul G.?

Melanie R. ist als Fritschs Partnerin regelmäßig bei "Querdenker"-Protesten unter anderem in Hannover in Erscheinung getreten. Dabei geriet sie mindestens einmal mit der Polizei aneinander. Die nun zerschlagene "Reichsbürger"-Gruppe hatte nicht nur Heinrich XIII P. R. als neues Staatsoberhaupt auserwählt, sondern auch mehrere Leiter der künftigen Ressorts wie "Gesundheit", "Außen" und "Justiz". Sowohl Melanie R. als auch Paul G. waren für solche Posten vorgesehen. Nach Informationen dieser Redaktion sollte der Anwalt das "Außen"-Ressort leiten.

Gute Beurteilungen, ohne Zwischenfälle: Ex-Polizist Michael Fritsch ist innerhalb von zwei Jahren immer mehr ins radikale „Reichsbürger“-Milieu abgedriftet. © Quelle: Samantha Franson (Archiv)

Welche Aufgabe hatte Michael Fritsch?

Der Generalbundesanwalt ordnet Michael Fritsch dem „militärischen Arm“ zu. Mit Rüdiger v. P., dem Ex-Oberst und „Querdenker“ Maximilian E. sowie sechs weiteren Männern habe er den Führungsstab gebildet. „Diesem Teil der Vereinigung obliegt es, die geplante Machtübernahme mit Waffengewalt durchzusetzen“, teilt der Generalbundesanwalt mit. Sie sollten vor allem in Bundeswehr- und Polizeikreisen rekrutieren sowie „Heimatschutzkompanien“ aufbauen. Fritsch soll mit Rüdiger v. P. noch im November gezielt versucht haben, norddeutsche Polizeibeamte für sich zu gewinnen.

Wann trat Hannovers Ex-Polizist erstmals auf?

Am 9. August 2020 ergriff Michael Fritsch auf einer "Querdenker"-Demo in Dortmund das Wort und gab sich als Beamter der Polizei Hannover zu erkennen. Damals sah er eine zweite Nazi-Zeit aufziehen und forderte seine Kolleginnen sowie Kollegen auf, nicht blind allen Befehlen zu folgen. Die Corona-Maßnahmen seien "unrechtmäßig", auch die Gewaltenteilung gebe es längst nicht mehr. Die Polizeidirektion reagierte umgehend und suspendierte den Ermittler. Im April 2022 entließ das Verwaltungsgericht ihn wegen seiner Ansichten aus dem Beamtenverhältnis.

Wollte neues Staatsoberhaupt werden: Der Adlige Heinrich XIII P. R. am Mittwoch bei seiner Festnahme in Frankfurt am Main. © Quelle: Boris Roessler/dpa

Wieso hat Fritsch sich zunehmend radikalisiert?

Das ist unklar. Das Gericht sprach von einer fast 40-jährigen Karriere mit guten Beurteilungen und ohne Zwischenfälle. Doch Fritsch schlägt immer drastischere Töne an. So bezeichnet er Polizisten als „Schläger ohne Ausbildung“, Medien und Politiker seien Lügner. Bei mehreren Protesten kam er in Gewahrsam. Außerdem änderte der 1963 in Lehrte geborene Fritsch sein Geburtsland in Preußen, gab seinen Personalausweis ab und beantragte einen Staatsangehörigkeitsausweis – um seine Abstammung urkundlich nachzuweisen. Außerdem träumte er in Anlehnung auf die Landung der Alliierten im Zweiten Weltkrieg von einem „D-Day 2.0“.

Welchen Einfluss hat der 59-Jährige in der Szene?

Aufgrund seiner öffentlichen Auftritte sowie den Ermittlungen gegen ihn ist der 59-Jährige sehr gut vernetzt und bekannt. Allein beim unter „Querdenkern“ beliebten Messengerdienst Telegram folgen ihm mehr als 8300 Menschen. Fritsch inszeniert sich gern als Opfer des „Regimes“ und nennt sich „Schutzmann mit Herz und Hirn“. Außerdem ist er Mitbegründer des Vereins „Polizisten für Aufklärung“. Darüber hinaus kandidierte Fritsch bei der Bundestagswahl 2021 als niedersächsischer Spitzenkandidat für die „Querdenker“-Partei Die Basis.

„Ideologische Schnittmengen“: Die Grenzen zwischen „Reichsbürgern“ und „Querdenkern“ verwischen zunehmend. © Quelle: Fabian Sommer/dpa (Archiv)

Wie groß ist die „Reichsbürger“-Szene in Niedersachsen?

Das Landesinnenministerium zählt rund 900 "Reichsbürger" in Niedersachsen, darunter 50 Rechtsextremisten. Im Mai etwa nahm die Polizei auf Baltrum die Rädelsführerin des Vereins "Geeinte deutsche Völker und Stämme" fest. Der Verfassungsschutz weiß zudem von zwei "Reichsbürgern" mit Waffenbesitzkarten sowie 48 Rechtsextremen mit je 24 Waffenbesitzkarten beziehungsweise kleinen Waffenscheinen. Darüber hinaus gibt es "ideologische Schnittmengen" mit dem "stark radikalisierten Teil der Corona-Leugner und 'Querdenker'". Und "Reichsbürger" sind kein neues Phänomen: Schon 2017 erkannte ein Rentner einen Strafbefehl des Amtsgerichts Hannover nicht an. Stattdessen lud er den Richter vor einen angeblichen "Menschenrechtsstrafgerichtshof Deutschland/Germanitien/Preußen".