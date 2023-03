﻿Andere Besoldung, mehr Gleichstellung: So will Niedersachsen Führungskräfte für die Polizei gewinnen

Das Land Niedersachsen will die Spitzenämter der Polizei attraktiver machen. Die Präsidenten und Präsidentinnen sollen künftig vor einer Versetzung in den einstweiligen Ruhestand geschützt sein – dafür aber weniger Geld bekommen.

Hannover. Neben personellen Veränderungen an den Spitzen der niedersächsischen Polizeibehörden werden die Ämter selbst auch umgestaltet. Das hat Innenministerin Daniela Behrens (SPD) am Mittwoch bekannt gegeben: Die Polizeipräsidentinnen und -präsidenten sollen künftig keine politischen Beamten mehr sein, die Spitzenteams werden paritätisch besetzt, und auch beim Gehalt gibt es Veränderungen.

Bislang handelt es sich bei den Spitzenämtern der Polizei in Niedersachsen um sogenannte politische Beamtinnen und Beamten. Das heißt: Sie können jederzeit in den Ruhestand versetzt werden. Das ist nur noch in wenigen Bundesländern gängige Praxis. Nun soll die Möglichkeit der Versetzung in den einstweiligen Ruhestand gestrichen werden. Das heißt aber auch: Es wird weniger Besoldung für die Spitzenpositionen geben. Dass die führenden Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten plötzlich in Rente gehen mussten, war bei der Besoldung nämlich vorher eingepreist.

Führungsposition soll attraktiver werden

Innenministerin Behrens sieht darin eine Stärkung der Polizeipräsidentinnen und -präsidenten in ihrer fachlichen und persönlichen Position. „Gleichzeitig werden die Ämter attraktiver ausgestaltet, der Kreis der möglichen Bewerberinnen und Bewerber wird erweitert“, so die Ministerin. Bislang hätten vor allem die jüngeren Beamtinnen und Beamten wegen des damit verbundenen Risikos diese Führungsämter nicht übernommen. Für die bisherigen Amtsinhaberinnen und Amtsinhaber soll die geplante Gesetzesänderung aber keine negativen Auswirkungen haben.

Bisher werden sechs der sieben Polizeipräsidenten und -präsidentinnen nach der Besoldungsgruppe B4 bezahlt, mit einem Grundgehalt von knapp 9200 Euro im Monat. Nach dem neuen Verfahren kämen sie in die Gruppe B3 mit knapp 8700 Euro im Monat. Der Präsident der Polizeidirektion Hannover liegt jeweils eine Besoldungsgruppe darüber.

Innenministerin Daniela Behrens hat mit ihrer Entscheidung lange gewartet: Jetzt aber viel vor. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Zeitgleich mit der Ankündigung der Gesetzänderung hat das Innenministerium viele Wechsel an den Spitzenpositionen der Niedersächsischen Polizeien verkündet: Gwendolin von der Osten wird neue Präsidentin der Polizeidirektion Hannover. Nach deren Wechsel aus Göttingen wird Tanja Wulff-Bruhn das Spitzenamt in Göttingen übernehmen. Die Spitzen werden nun paritätisch ausgestaltet: In den Polizeidirektionen Hannover und Göttingen sowie der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen (ZPD) liegen Leitung und Vertretung in Zukunft in den Händen einer Frau und eines Mannes.

Leiter der Inspektionen erhalten mehr Gehalt

Zusätzlich soll auch die Position der Leiterinnen und Leiter der Polizeiinspektionen aufgewertet werden: Alle sollen künftig einheitlich eine höhere Besoldung bekommen. Unter anderem diesen Schritt begrüßen auch die Polizeigewerkschaften. „Die Leitenden der Inspektionen sind das Führungsrückgrat unserer Polizei in der Fläche,“ so Sascha Göritz, Landesvize der Gewerkschaft der Polizei Niedersachsen, „sie treffen Entscheidungen und übernehmen Verantwortung unmittelbar für die Sicherheit der Niedersachsen in unseren Städten und Landkreisen.“

„Die Übernahme großer Verantwortung muss sich lohnen“, heißt es dazu vom Landesvorstand der Deutschen Polizeigewerkschaft. „Die politisch Verantwortlichen müssen aufpassen, dass die Polizei ihre qualifizierten Führungskräfte nicht verliert. Dies ist ein erster guter Schritt zur Steigerung der Berufsattraktivität, aber dabei dürfen auch die Führungskräfte in den unteren Besoldungsgruppen nicht vergessen werden.“