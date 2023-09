Friesland/ Neustadt

Ein Mix aus Grün, Lila, Gelb und Rot: In einigen Teilen Niedersachsens haben Polarlichter in der Nacht zu Montag den Himmel in spektakuläre Farben getaucht. Imposante Bilder entstanden unter anderem in Friesland, aber auch in Neustadt bei Hannover.

Wilhelm Pischke/dpa und WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket